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házasság

Esküvő törölve, házasság érvénytelenítve: a lagzi alatt mondta vissza a boldogító igent a vőlegény

57 perce
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Néhány óra alatt rémálommá vált az esküvő napja egy férj számára, miután felesége telefonján olyan üzeneteket talált, amelyekből kiderült, hogy a nő a szertartás alatt egy kollégájával szexuális tartalmú üzeneteket váltott. A vőlegény azonnal leállította az ünneplést, és még a házassági papírok beadását is megpróbálta megakadályozni.
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házasságesküvőférj

Míg a legtöbb pár azt reméli, hogy az esküvőjük egy hosszú és boldog házasság kezdetét jelenti, egy vőlegény ezen tervei csupán néhány órával azután omlottak össze, hogy kimondta az igent. A történetet az esküvő egyik vendége osztotta meg Redditen hozzátéve, az egész úgy kezdődött, hogy a részeg menyasszony egész este üzeneteket váltott valakivel, ami miatt telefonja állandóan jelzett. Ezt egy ponton az újdonsült férje megunta, ami után kézbevette felesége telefonját, csakhogy azzal szembesüljön, hitvese esküvőjük alatt, a buli során végig szexuális tartalmú üzeneteket váltott az egyik munkatársával. 

Még a lagzi vége előtt visszamondta a boldogító igent a férj, sokkoló fordulatot vett az esküvő.
Még a lagzi vége előtt visszamondta a boldogító igent a férj, sokkoló fordulatot vett az esküvő. Fotó: Pexels

 

Esküvő törölve, házasság érvénytelenítve

A döbbenetes felfedezéskor a lagzi már javában zajlott, a vendégek a táncparketten ünnepeltek. A vőlegény azonban ahelyett, hogy folytatta volna az estét, úgy döntött, véget vet az esküvőnek ez után, majd arra kérte a szertartásvezetőt, hogy ne nyújtsa be a házassági papírokat. 

 Nászútra sem mentek el, az esküvőre kapott ajándékokat pedig visszaadták a vendégeknek 

- írta hozzátéve, a meghívottak hetekig nem tudták, mi történt, mivel közben a menyasszony megpróbálta megmenteni a kapcsolatukat.

Történetét olvasva többen egyből dicsérni kezdték a vőlegényt:

A srác rengeteg pénzt megspórolt a váláson 

írta egyikük, míg más így fogalmazott:

Ez aztán a gyors gondolkodás, hogy megkérte a szertartásvezetőt, dobja ki a papírokat. Én annyira dühös lettem volna, hogy képtelen lettem volna ilyen logikusan gondolkodni.

 

 

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