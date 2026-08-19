Esküvő törölve, házasság érvénytelenítve: a lagzi alatt mondta vissza a boldogító igent a vőlegény

Míg a legtöbb pár azt reméli, hogy az esküvőjük egy hosszú és boldog házasság kezdetét jelenti, egy vőlegény ezen tervei csupán néhány órával azután omlottak össze, hogy kimondta az igent. A történetet az esküvő egyik vendége osztotta meg Redditen hozzátéve, az egész úgy kezdődött, hogy a részeg menyasszony egész este üzeneteket váltott valakivel, ami miatt telefonja állandóan jelzett. Ezt egy ponton az újdonsült férje megunta, ami után kézbevette felesége telefonját, csakhogy azzal szembesüljön, hitvese esküvőjük alatt, a buli során végig szexuális tartalmú üzeneteket váltott az egyik munkatársával.

Még a lagzi vége előtt visszamondta a boldogító igent a férj, sokkoló fordulatot vett az esküvő. Fotó: Pexels

Esküvő törölve, házasság érvénytelenítve

A döbbenetes felfedezéskor a lagzi már javában zajlott, a vendégek a táncparketten ünnepeltek. A vőlegény azonban ahelyett, hogy folytatta volna az estét, úgy döntött, véget vet az esküvőnek ez után, majd arra kérte a szertartásvezetőt, hogy ne nyújtsa be a házassági papírokat.

Nászútra sem mentek el, az esküvőre kapott ajándékokat pedig visszaadták a vendégeknek

- írta hozzátéve, a meghívottak hetekig nem tudták, mi történt, mivel közben a menyasszony megpróbálta megmenteni a kapcsolatukat.

Történetét olvasva többen egyből dicsérni kezdték a vőlegényt:

A srác rengeteg pénzt megspórolt a váláson

– írta egyikük, míg más így fogalmazott: