Több mint 100 ezer ember menekül Kínában az áradások elől - videó

Heves esőzések és árvizek pusztítanak Kína északnyugati Sanhszi tartományában, ami utak beomlását, valamint hidak, áram- és hírközlési infrastruktúrák károsodását okozta. Az elmúlt 24 órában több mint 25 000 embert kellett evakuálni.

Heves esőzések sújtják Kínát, de hamarosan egy tájfun is partot ér. Fotó: SHI BUFA SHE / IC photo

Heves esőzések sújtják Kínát, de hamarosan egy tájfun is partot ér

Az árvíz több utat is alámosott, így a mentőcsapatok gyalogosan segítenek a segélyszállítmányok, köztük víz és rizs, szállításában a Shangluo városához tartozó Zhen'an megyében.

A CCTV állami műsorszolgáltató szerint a térségben továbbra is heves esőzésekre kell számítani. A helyi hatóságokra hivatkozva hozzátették, hogy július 30. óta már több mint 140 000 embert költöztettek ki Sanhszi tartományban.

Több út is víz alá került az áradások miatt. Fotó: STRINGER / cnsphoto

Mindez egybeesik azzal, hogy Kína a Dolphin tájfun érkezésére készül. A vihar várhatóan augusztus 9. és 10. között ér partot az ország keleti partvidékén, Sanghaj és Fujian között, heves esőzéseket és erős szeleket hozva magával. A hatóságok közölték, hogy a tájfun a partot érés után hideg levegővel találkozhat, ami Észak-Kínában még a keleti partnál is nagyobb mennyiségű csapadékot eredményezhet.

Az ország jelentős részein, beleértve Hejlungcsiang, Csilin, Sanhszi, Hunan, Kujcsou, Jünnan, Kuanghszi és Hainan tartományokat, heves vagy felhőszakadásszerű esőzések várhatók. A hatóságok emiatt óvatosságra intették a lakosságot a földcsuszamlások, árvizek és egyéb katasztrófák veszélye miatt.

Ezzel párhuzamosan a hőség is elterjedtté válik: a középső és keleti régiókban a hőmérséklet meghaladja majd a 38 fokot. Az északnyugati Hszincsiang tartományban található Turfáni-medencében pedig 42 fok feletti csúcsértékekre számítanak - írta a Reuters.