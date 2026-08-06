Több mint 100 ezer ember menekül Kínában az áradások elől - videó

Heves esőzések és árvizek pusztítanak Kína északnyugati Sanhszi tartományában, ami utak beomlását, valamint hidak, áram- és hírközlési infrastruktúrák károsodását okozta. Az elmúlt 24 órában több mint 25 000 embert kellett evakuálni.
Heves esőzések sújtják Kínát, de hamarosan egy tájfun is partot ér
Az árvíz több utat is alámosott, így a mentőcsapatok gyalogosan segítenek a segélyszállítmányok, köztük víz és rizs, szállításában a Shangluo városához tartozó Zhen'an megyében.
A CCTV állami műsorszolgáltató szerint a térségben továbbra is heves esőzésekre kell számítani. A helyi hatóságokra hivatkozva hozzátették, hogy július 30. óta már több mint 140 000 embert költöztettek ki Sanhszi tartományban.
Mindez egybeesik azzal, hogy Kína a Dolphin tájfun érkezésére készül. A vihar várhatóan augusztus 9. és 10. között ér partot az ország keleti partvidékén, Sanghaj és Fujian között, heves esőzéseket és erős szeleket hozva magával. A hatóságok közölték, hogy a tájfun a partot érés után hideg levegővel találkozhat, ami Észak-Kínában még a keleti partnál is nagyobb mennyiségű csapadékot eredményezhet.
Az ország jelentős részein, beleértve Hejlungcsiang, Csilin, Sanhszi, Hunan, Kujcsou, Jünnan, Kuanghszi és Hainan tartományokat, heves vagy felhőszakadásszerű esőzések várhatók. A hatóságok emiatt óvatosságra intették a lakosságot a földcsuszamlások, árvizek és egyéb katasztrófák veszélye miatt.
Ezzel párhuzamosan a hőség is elterjedtté válik: a középső és keleti régiókban a hőmérséklet meghaladja majd a 38 fokot. Az északnyugati Hszincsiang tartományban található Turfáni-medencében pedig 42 fok feletti csúcsértékekre számítanak - írta a Reuters.