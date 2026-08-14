Példátlan esőzés pusztít Japánban: többen meghaltak, ezrek rekedtek a repülőtéren - videó

Rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult Japán keleti részére, hat ember életét vesztette, öten megsérültek. A Tokióhoz közeli Csiba prefektúrában több mint 100 milliméter eső hullott egyetlen óra alatt, több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül, és ezreket kellett evakuálni.

Heves esőzés miatt elöntött egy út Kashiwa városában, Csiba prefektúrában, Tokió szomszédságában, 2026. augusztus 13-án.

Fotó: MASAHIRO SUGIMOTO / AFP

Pusztító mennyiségű eső zúdult a térségre

A hatóságok „példátlannak” nevezték a helyzetet, és csütörtökön a legmagasabb, ötös szintű vészjelzést adták ki. A BBC értesülései szerint péntek reggel ezt négyes szintre csökkentették, de

továbbra is földcsuszamlások és áradások veszélyére figyelmeztetnek.

Csibában csütörtök délután óta óránként több mint 100 milliméter csapadékot mértek. Ez az augusztusi átlag körülbelül háromszorosa, és az országban valaha mért legmagasabb érték.

Ez még Japán történelmi időjárási viszonyaihoz mérten is rendkívül szokatlan helyzet. Sok katasztrófát éltem már át, de ilyen esettel még soha nem találkoztam

– mondta Toshihito Kumagai, Csiba kormányzója.

A hatóságok szerint

egy nő az autójában halt meg, miután járművét elöntötte a víz.

Két másik ember az utcán lett rosszul, majd életét vesztette. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a bajba jutottak kimentésén.

Ezrek rekedtek a repülőtéren és az állomásokon

A heves időjárás több mint 20 ezer háztartásban okozott áramkimaradást, miközben több mint 100 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására. Több vasútvonal és fontos autópálya is lezárásra került.

A Tokió melletti Narita repülőterén mintegy 7000 utas töltötte az éjszakát, miután a közlekedésben fennakadások alakultak ki.

További 1800 ember a Csiba prefekturális kormányzat épületében húzta meg magát.

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a rendkívüli időjárást a kelet felé áramló meleg, párás levegő és a magasban lévő hideg légtömeg találkozása okozta. Az esőzés várhatóan péntek késő estig folytatódik.

A szélsőséges időjárás egy olyan héten sújtja a térséget, amikor Japánt és több környező országot is egymást követő viharok értek el. Kínában a hétvégén több mint egymillió embert kellett biztonságos helyre menekíteni a Dolphin tájfun miatt.