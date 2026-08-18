Meghalt Bill Rasmussen, az ESPN alapítója

Rasmussen a Parkinson-kór következtében halt meg. Fiával, Scott Rasmussennel közösen dolgozta ki az ESPN létrehozásának ötletét, amely kezdetben egy kizárólag Connecticut államra koncentráló vállalkozásnak indult, később azonban egy országos, napi 24 órában működő sportcsatorna terve lett belőle.
Saját hitelkártyáját is megterhelte az ESPN miatt
Az 1970-es évek végén kevesen gondolták, hogy egy éjjel-nappal működő sportcsatornának lehet létjogosultsága. Rasmussen azonban hitt az ötletben. Nem sokkal korábban menesztették a New England Whalers kommunikációs igazgatói posztjáról, ezt követően pedig saját hitelkártyáját is teljesen megterhelte, hogy elindíthassa vállalkozását.
A rendelkezésére álló 9000 dolláros előlegből értékes helyet szerzett egy kommunikációs műholdon. Ezután sorra kereste meg a legnagyobb amerikai sportligákat, kábeltelevíziós szolgáltatókat és befektetőket, hogy támogatókat szerezzen az elképzeléséhez.
Az ESPN végül 1979. szeptember 7-én indult el. Bill és Scott Rasmussen társalapítóként jegyezték a csatornát, Bill Rasmussen pedig az ESPN első elnök-vezérigazgatója lett.
Jimmy Pitaro, az ESPN elnöke szerint Rasmussen kivételes ember, látnok és újító volt, aki megalkotta az első, teljes egészében a sportnak szentelt televíziós hálózat ötletét.
„Egyszerűen fogalmazva, egyikünk sem lenne itt ma Bill szenvedélye, kemény munkája és vállalkozói szelleme nélkül” – méltatta Rasmussent Pitaro.
Az ESPN öröksége évtizedekkel később is él
Rasmussen néhány év után távozott az ESPN-től, de lefektette a későbbi fejlődés alapjait. Az NFL-lel folytatott egyik korai egyeztetés ugyan nem hozott azonnali eredményt, de fontos lehetőséget teremtett, amely később hozzájárult ahhoz, hogy az ESPN műsorára kerüljön a Monday Night Football.
Chris Berman, az ESPN legendás műsorvezetője, aki mindössze három héttel a csatorna indulása után csatlakozott a társasághoz, Rasmussenről úgy fogalmazott: „Ő volt a mi George Washingtonunk és egy jó barát.”
Berman szerint Rasmussen rendkívül optimista ember volt, aki mindenkit mosollyal fogadott, és akinek az örökségére minden sportrajongó hálával gondolhat.
Az ESPN alapítója a távozása után is több médiavállalkozásban vett részt, emellett előadásokat tartott és könyvet is írt az ESPN létrehozásáról. A Sports Junkies Rejoice: The Birth of ESPN című kötetben saját szemszögéből írta meg a sportcsatorna megszületésének történetét.
Rasmussen 2012-ben a Forbesnak adott interjújában arról beszélt, hogy egész életében az a meggyőződés vezette, miszerint minél keményebben dolgozik valaki, annál szerencsésebb lesz. Később egyetemi hallgatóknak is tartott előadásokat, és arra biztatta a fiatal vállalkozókat, hogy merjenek belevágni ötleteik megvalósításába akkor is, ha még nem látják pontosan az összes részletet.
Bill Rasmussen 56 évig volt házas Lois Rasmussennel, aki 2011-ben hunyt el. Az ESPN alapítóját két fia, Scott és Glenn, valamint lánya, Lynn, hét unokája és két dédunokája gyászolja.