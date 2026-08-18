Meghalt Bill Rasmussen, az ESPN alapítója

Rasmussen a Parkinson-kór következtében halt meg. Fiával, Scott Rasmussennel közösen dolgozta ki az ESPN létrehozásának ötletét, amely kezdetben egy kizárólag Connecticut államra koncentráló vállalkozásnak indult, később azonban egy országos, napi 24 órában működő sportcsatorna terve lett belőle.

ESPN: meghalt Bill Rasmussen, a sporttelevíziózás úttörője Fotó: Unsplash

Saját hitelkártyáját is megterhelte az ESPN miatt

Az 1970-es évek végén kevesen gondolták, hogy egy éjjel-nappal működő sportcsatornának lehet létjogosultsága. Rasmussen azonban hitt az ötletben. Nem sokkal korábban menesztették a New England Whalers kommunikációs igazgatói posztjáról, ezt követően pedig saját hitelkártyáját is teljesen megterhelte, hogy elindíthassa vállalkozását.

A rendelkezésére álló 9000 dolláros előlegből értékes helyet szerzett egy kommunikációs műholdon. Ezután sorra kereste meg a legnagyobb amerikai sportligákat, kábeltelevíziós szolgáltatókat és befektetőket, hogy támogatókat szerezzen az elképzeléséhez.

Az ESPN végül 1979. szeptember 7-én indult el. Bill és Scott Rasmussen társalapítóként jegyezték a csatornát, Bill Rasmussen pedig az ESPN első elnök-vezérigazgatója lett.

Jimmy Pitaro, az ESPN elnöke szerint Rasmussen kivételes ember, látnok és újító volt, aki megalkotta az első, teljes egészében a sportnak szentelt televíziós hálózat ötletét.

„Egyszerűen fogalmazva, egyikünk sem lenne itt ma Bill szenvedélye, kemény munkája és vállalkozói szelleme nélkül” – méltatta Rasmussent Pitaro.

Az ESPN öröksége évtizedekkel később is él

Rasmussen néhány év után távozott az ESPN-től, de lefektette a későbbi fejlődés alapjait. Az NFL-lel folytatott egyik korai egyeztetés ugyan nem hozott azonnali eredményt, de fontos lehetőséget teremtett, amely később hozzájárult ahhoz, hogy az ESPN műsorára kerüljön a Monday Night Football.

Chris Berman, az ESPN legendás műsorvezetője, aki mindössze három héttel a csatorna indulása után csatlakozott a társasághoz, Rasmussenről úgy fogalmazott: „Ő volt a mi George Washingtonunk és egy jó barát.”

Berman szerint Rasmussen rendkívül optimista ember volt, aki mindenkit mosollyal fogadott, és akinek az örökségére minden sportrajongó hálával gondolhat.