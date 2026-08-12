Maradandó agykárosodást szenvedett egy amerikai férfi egy vacsora után

A férfi családja pert indított az étterem ellen, mert állításuk szerint a súlyos ételmérgezést az ott elfogyasztott szennyezett osztriga okozta. Az étterem ugyanakkor vitatja, hogy az ételük felelős lenne Joe Belgio állapotáért.

Ételmérgezés: romlott osztriga miatt szenvedhetett maradandó agykárosodást egy férfi (illusztráció) Forrás: Pexels

Maradandó agykárosodást szenvedett egy férfi, miután állítólag fertőzött osztrigát evett

Egy 44 éves amerikai veterán és nyugalmazott tűzoltó súlyos, maradandó agykárosodást szenvedett, miután családja állítása szerint fertőzött nyers osztrigát fogyasztott egy illinoisi étteremben. Joe Belgio 2025. június 30-án családjával ünnepelt az Oak Brook-i Gibsons Steakhouse & Barban, ahol osztrigát evett.

Belgio három nappal az étkezés után szívmegállást szenvedett és legalább nyolc percig nem jutott megfelelő mennyiségű oxigénhez az agya. Annak a tűzoltóságnak a munkatársai élesztették újra, ahol korábban ő maga is szolgált. A férfi ezt követően hónapokra kómába esett. Ügyvédje szerint jelenleg is ágyhoz kötött, súlyos agykárosodással él, és élete végéig folyamatos ellátásra szorulhat.

A család keresete szerint Belgio az osztrigától fertőződött meg enteropatogén E. coli és Plesiomonas shigelloides baktériummal. Az étterem ugyanakkor visszautasítja az állítást, és közölte, hogy más vendégtől nem érkezett hasonló megbetegedésről bejelentés. A vállalkozás szerint saját vizsgálatuk sem talált bizonyítékot arra, hogy Belgio állapotát az éttermükben elfogyasztott étel okozta – számolt be a New York Post.

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