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repülőtér

Az Etna miatt újra felfüggesztették a szicíliai repülőtérre érkező járatokat

2 órája
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Hétfőn felfüggesztették a kelet-szicíliai Catania repülőtérre érkező járatokat. Ennek oka az, hogy az Etna újabb kitöréséből származó vulkáni hamu került a repülőtér körüli légtérbe, ami veszélyezteti a repülés biztonságát.
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Hétfőn 15 óráig (magyar idő szerint 17 óráig) felfüggesztették a kelet-szicíliai Catania repülőtérre érkező járatokat, miután az Etna újabb kitöréséből származó vulkáni hamu sodródott a repülőtér körüli légtérbe.

CATANIA, ITALY - AUGUST 8: Mount Etna enters a new paroxysmal phase characterized by intense activity at the Voragine summit crater in Catania, Sicily, Italy on August 8, 2026. The volcanic activity, which began to rapidly intensify during the evening of August 6, evolved into a powerful lava fountain overnight and into August 7. The eruption generated a significant ash cloud dispersing towards the southeast, with ashfall reported in the surrounding towns of Ragalna and Adrano. Additionally, a new lava flow was observed in the Valle del Leone from a new eruptive vent opened at an altitude of approximately 2750. The presence of volcanic ash and the elevation of the aviation alert to red severely impacted operations at Catania International Airport, leading to the temporary suspension and diversion of arriving flights. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat / Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat

Mivel a helyzet jelentősen befolyásolja a működést, az utasoknak azt tanácsoljuk, hogy mielőtt a repülőtérre indulnának, ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál

- közölte a repülőtér üzemeltetője, hozzátéve, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, a vulkáni tevékenység, valamint az időjárási körülmények alakulásától függően pedig további frissítéseket tesznek közzé.

Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, ami gyakran fennakadásokat okoz a légi közlekedésben Cataniában, Szicília legfontosabb, egyben Olaszország ötödik legnagyobb utasforgalmú repülőterén. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint Európa legmagasabban fekvő vulkánjának legújabb kitörési fázisa 2750 és 2360 méteres magasságban lévő kürtőkből indult, számos lávafolyamot táplálva és kiterjedt lávamezőket létrehozva - írja a Reuters.

A vulkanikus hamu egyébként igen nagy veszélyt jelent a repülőgépek hajtórendszerére, mivel a részecskéi eltömítik a gépek hajtóművét, veszélyeztetve ezzel a repülés biztonságát.

A napokban egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért. Emiatt rövid időre lezárták Catania repülőterét, amelynek forgalma később újraindult.


 

 

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