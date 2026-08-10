Az Etna miatt újra felfüggesztették a szicíliai repülőtérre érkező járatokat

Hétfőn 15 óráig (magyar idő szerint 17 óráig) felfüggesztették a kelet-szicíliai Catania repülőtérre érkező járatokat, miután az Etna újabb kitöréséből származó vulkáni hamu sodródott a repülőtér körüli légtérbe.

Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat / Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat

Mivel a helyzet jelentősen befolyásolja a működést, az utasoknak azt tanácsoljuk, hogy mielőtt a repülőtérre indulnának, ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál

- közölte a repülőtér üzemeltetője, hozzátéve, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, a vulkáni tevékenység, valamint az időjárási körülmények alakulásától függően pedig további frissítéseket tesznek közzé.

Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, ami gyakran fennakadásokat okoz a légi közlekedésben Cataniában, Szicília legfontosabb, egyben Olaszország ötödik legnagyobb utasforgalmú repülőterén. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint Európa legmagasabban fekvő vulkánjának legújabb kitörési fázisa 2750 és 2360 méteres magasságban lévő kürtőkből indult, számos lávafolyamot táplálva és kiterjedt lávamezőket létrehozva - írja a Reuters.

Flights arriving at Catania airport in eastern Sicily were suspended until 1500 GMT on Monday after volcanic ash from a fresh eruption of Mount Etna drifted into airspace around the airport, operator SAC said. https://t.co/Pe90xugwus — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 10, 2026

A napokban egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért. Emiatt rövid időre lezárták Catania repülőterét, amelynek forgalma később újraindult.



