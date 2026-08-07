Kitört az Etna, le kellett zárni Catania repülőterét

Egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért. Emiatt rövid időre lezárták Catania repülőterét, amelynek forgalma azóta már újraindult. A péntekre virradó éjszaka újra aktívvá vált Etna vulkánt most folyamatos megfigyelés alatt tartják.
Újraindult Catania repülőterének forgalma, amelyet az Etna vulkán kitörése miatt lezártak - közölte a nemzetközi légikikötőt üzemeltetője pénteken.
Rövid időre lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt
Egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért.
A péntekre virradó éjszaka újra aktívvá vált vulkánt folyamatos megfigyelés alatt tartják.
Az Etna hamuja több közeli település utcáját belepte - írja az MTI.
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Júliusban érkezett a hír, hogy újra kitört az Etna Szicíliában, miután sűrű hamu és füst tört fel a vulkánból. A kitörés következtében mintegy 1,5 kilométer magas vulkáni felhő emelkedett a hegycsúcs fölé, a biztonság érdekében pedig felfüggesztették az érkező járatokat a cataniai Fontanarossa repülőtéren.