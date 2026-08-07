Kitört az Etna, le kellett zárni Catania repülőterét

Újraindult Catania repülőterének forgalma, amelyet az Etna vulkán kitörése miatt lezártak - közölte a nemzetközi légikikötőt üzemeltetője pénteken.

Rövid időre lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt / Fotó: Shutterstock / Képünk illusztráció

Rövid időre lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt

Egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért.

A péntekre virradó éjszaka újra aktívvá vált vulkánt folyamatos megfigyelés alatt tartják.

Az Etna hamuja több közeli település utcáját belepte - írja az MTI.

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Etna, nuova eruzione nella Valle del Bove: ma Fontanarossa torna operativohttps://t.co/bzJ2xUttFq — siciliaweb (@Lasiciliaweb) August 7, 2026



