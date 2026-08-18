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etna

Etna kitörés: fellélegzhetnek a Catania repülőterén várakozó turisták

54 perce
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Catania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be - közölte a légikikötő üzemeltetője kedden.
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etnakorlátozáskitörés

A SEC vállalat közleménye szerint az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek, miután újranyitották a repülőtér hétfőn lezárt szektorait, amelyeket az Etna vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le.

Feloldották az Etna kitörése miatt hozott korlátozásokat Catania repterén.
Feloldották az Etna kitörése miatt hozott korlátozásokat Catania repterén. 
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / AFP

 

Feloldották az Etna kitörése miatt hozott korlátozásokat, de készenlét továbbra is van

A Catania-Fontanarossa-i Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője hangoztatta, hogy az Etna tevékenysége miatt a készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad, de feloldották a korábbi vörös kódot, írja az MTI.

 

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