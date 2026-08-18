Etna kitörés: fellélegzhetnek a Catania repülőterén várakozó turisták

Catania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be - közölte a légikikötő üzemeltetője kedden.
A SEC vállalat közleménye szerint az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek, miután újranyitották a repülőtér hétfőn lezárt szektorait, amelyeket az Etna vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le.
Feloldották az Etna kitörése miatt hozott korlátozásokat, de készenlét továbbra is van
A Catania-Fontanarossa-i Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője hangoztatta, hogy az Etna tevékenysége miatt a készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad, de feloldották a korábbi vörös kódot, írja az MTI.
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