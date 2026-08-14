Továbbra sem szabadulhatnak a Szicílán rekedt utasok, zárva a reptér - videó

A Szicíliában a cataniai repülőtéren szombat kora reggelig szünetelnek a járatok az Etna folyamatos vulkáni tevékenységéből származó hamu miatt. Az elmúlt héten már több száz járatot töröltek és irányítottak át a tűzhányó miatt.

Meghosszabbították a cataniai repülőtér lezárását az Etna kitörése miatt. Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Meghosszabbították a cataniai repülőtér lezárását az Etna kitörése miatt

A szigeti csomópontra - amely utasforgalma alapján Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere - érkező összes járat fogadását helyi idő szerint augusztus 15-én hajnali 2 óráig felfüggesztik, áll a repülőteret üzemeltető SAC csütörtök késő esti közleményében.

Az utasoknak azt javasolták, hogy a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék járatuk státuszát a légitársaságuknál.

A hosszan tartó korlátozások a nyári főszezon közepén léptek életbe, így utasok ezreit érintik, és plusz terhet rónak Szicília többi repülőterére is. Az Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja, gyakran zavarja meg a cataniai repülőtér működését - írta a Reuters.

Mint arról korábban beszámoltunk, több száz magyar rekedt Cataniában a vulkán miatt, sokak teljesen kétségbeesetten, szállás nélkül maradtak. Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában korábban egy betelefonáló elmondta, hogy semmilyen segítséget nem kaptak, a vonat és az autóbérlés pedig szintén nem opció a megnövekedett igény miatt.