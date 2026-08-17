Ismét korlátozásokat vezettek be a repülőtéren az Etna kitörése miatt

A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt lezárták Catania repülőtere két szektorát, óránként öt járatot fogadnak - közölte a légikikötő üzemeltetője hétfőn. Meghalt egy amerikai turista, akit az Etna vulkánon villám talált el. Az intézkedés egyelőre 14 óráig érvényes.
Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt
Az üzemeltető (Sec) közleménye szerint kizárólag a repülőtér érkezési területére, a B1 és a B2 szektorra vonatkozik, az induló járatok felszállását nem korlátozták.
A villámcsapásba belehalt 29 éves amerikai férfi a vulkán lezárt részén tartózkodott, amikor vihar tört ki. A tűzoltók vasárnap este érték el a turistát, akinek súlyos volt az állapota. A legközelebbi kórházba már halottan érkezett meg.
Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közölte, hogy hétfő reggel újabb lávafolyam tört elő a Valle del Bove völgyében, 2200 és 2350 méteres magasság között. Ezzel egy időben a Voragine-kráterből hamufelhő száll fel a magasba, amelyet a szél dél-keleti irányba visz.
Gianmarco Mazzi idegenforgalomért felelős miniszter együttérzését fejezte ki a Szicílián tartózkodó turistáknak, valamint mindazoknak, akik Cataniában és térségében a vulkán teremtette vészhelyzetet kezelik. A miniszter hangoztatta, hogy minél előbb megoldást kell találni, mivel az Etna kitörése ismétlődő jelenségnek számít.
A vulkán augusztus 7. óta aktív ismét.
Szicíliában négy légikikötő működik, de a nemzetközi forgalmat Catania és Palermo bonyolítja le - írja az MTI.
A minap számoltunk be arról, hogy újraindult a légi forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután a hatóságok vörösről narancssárgára csökkentették az Etna vulkáni tevékenysége miatt kiadott légi közlekedési riasztási szintet. A vulkánból származó hamu az elmúlt héten több száz járat törlését vagy átirányítását okozta. A részleteket ITT lehet elolvasni!