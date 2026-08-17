Ismét korlátozásokat vezettek be a repülőtéren az Etna kitörése miatt

A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt lezárták Catania repülőtere két szektorát, óránként öt járatot fogadnak - közölte a légikikötő üzemeltetője hétfőn. Meghalt egy amerikai turista, akit az Etna vulkánon villám talált el. Az intézkedés egyelőre 14 óráig érvényes.

Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt / Fotó: Northfoto (Képünk illusztráció)

Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt

Az üzemeltető (Sec) közleménye szerint kizárólag a repülőtér érkezési területére, a B1 és a B2 szektorra vonatkozik, az induló járatok felszállását nem korlátozták.

A villámcsapásba belehalt 29 éves amerikai férfi a vulkán lezárt részén tartózkodott, amikor vihar tört ki. A tűzoltók vasárnap este érték el a turistát, akinek súlyos volt az állapota. A legközelebbi kórházba már halottan érkezett meg.

Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közölte, hogy hétfő reggel újabb lávafolyam tört elő a Valle del Bove völgyében, 2200 és 2350 méteres magasság között. Ezzel egy időben a Voragine-kráterből hamufelhő száll fel a magasba, amelyet a szél dél-keleti irányba visz.

Gianmarco Mazzi idegenforgalomért felelős miniszter együttérzését fejezte ki a Szicílián tartózkodó turistáknak, valamint mindazoknak, akik Cataniában és térségében a vulkán teremtette vészhelyzetet kezelik. A miniszter hangoztatta, hogy minél előbb megoldást kell találni, mivel az Etna kitörése ismétlődő jelenségnek számít.

A vulkán augusztus 7. óta aktív ismét.

Szicíliában négy légikikötő működik, de a nemzetközi forgalmat Catania és Palermo bonyolítja le - írja az MTI.