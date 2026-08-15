Újraindultak a járatok az Etna miatt lezárt szicíliai repülőtéren

Újraindult a légi forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután a hatóságok vörösről narancssárgára csökkentették az Etna vulkáni tevékenysége miatt kiadott légi közlekedési riasztási szintet. A vulkánból származó hamu az elmúlt héten több száz járat törlését vagy átirányítását okozta – írja a Reuters.

Vörösről narancssárgára csökkentették az Etna miatt kiadott riasztási szintet, ezt követően pedig újra megnyitották a cataniai repülőteret a légiforgalom előtt.

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / AFP

A cataniai repülőtér pénteken még azt közölte, hogy augusztus 15-én 13 óráig felfüggeszti a járatokat.

A forgalom azonban a riasztási szint csökkentése után a tervezettnél korábban, már 12 órakor újraindult: az érkező és induló járatok is közlekedhetnek.

Az Etna kitörései miatt a levegőbe jutó vulkáni hamu komoly fennakadásokat okozott a légiközlekedésben.

Az elmúlt napokban több száz járatot kellett törölni vagy más repülőtérre átirányítani.

A Catania repülőtér Olaszország ötödik legforgalmasabb légiközlekedési csomópontja az utasforgalom alapján, ezért az Etna aktivitása jelentős hatással lehet a szicíliai és a nemzetközi légi közlekedésre.