Menekülnek az emberek Ausztráliában: mérgező füst borította be az eget

Evakuálási parancsot adtak ki, és egy személyt kórházba szállítottak, miután rendkívül veszélyes tűz ütött ki egy ként tartalmazó épületben Port Adelaide-ben.

Kiadták az evakuálási parancsot: mérgező füstfelhő terjed a városban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kiadták az evakuálási parancsot: mérgező füstfelhő terjed a városban

A Dél-Ausztráliai Tűzoltóság helyi idő szerint csütörtök délután figyelmeztetést adott ki a kikötői külvárosban található Moonta útra, mivel a füst a város központi üzleti negyede felé haladt.

1 kilométeres evakuálási zóna van egy épülettűz miatt, amelyben kén ég és nagy mennyiségű füst keletkezik. Bárki, aki a Moonta út, Port Adelaide 1 km-es körzetében tartózkodik, azonnal távozzon. Ne lépjen be a területre, rendkívül veszélyes. A mentőszolgálatok a helyszínen vannak, a füst mérgezőnek minősül

- áll a közleményben.

A Dél-Ausztráliai Mentőszolgálat elárulta, hogy egy személyt a Royal Adelaide Kórházba szállítottak.

A tűz füsttel borította be a város felett az eget, ami dél-délkeleti irányba halad, miközben a tűzoltók küzdenek a lángokkal - írta a Daily Mail.