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németország

Több ezer embert evakuáltak Németországban egy erdőtűz miatt

50 perce
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Több mint 2000 ember telepítettek ki egy német faluból egy erdőtűz miatt. A hatóságok szerint a lángok mintegy 300 méterre vannak Geytől, és egy másik városában található egykori lőszerraktár felé is tovább terjedtek.
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németországerdőtűzevakuálás

Több mint 2000 embert evakuáltak az otthonából Németország nyugati részén pénteken, miután a belga határ közelében tomboló erdőtűz átterjedt egy falu irányába.

Több második világháborús lőszer is felrobbanhatott az erdőtűz miatt. Evakuálták a közeli falu lakóit.
Több második világháborús lőszer is felrobbanhatott az erdőtűz miatt. Evakuálták a közeli falu lakóit. Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Evakuálták egy falu lakóit egy megállíthatatlan erdőtűz miatt

A lakosokat hajnali 4 óra körül kérték meg, hogy hagyják el otthonaikat Gey faluban, és menjenek egy közeli település általános iskolájában kialakított központba. A hatóságok nyomatékosan kérték az érintetteket, hogy csak a legszükségesebb személyes tárgyaikat, személyazonosító okmányaikat és a nélkülözhetetlen gyógyszereiket vigyék magukkal.

Ez az erdőtűz azzal fenyeget, hogy súlyos csapást mér a helyi közösségre

- írta az X-en Mona Neubaur, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnök-helyettese.

Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók a lángok ellen.
Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók a lángok ellen. Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA

Stephan Cranen polgármester elmondta, hogy bár a kitelepítés befejeződött, a helyzet továbbra is kritikus, és a lángok jelenleg mintegy 300 méterre vannak a falutól. Kiemelte azt is, hogy az egyik, jelenleg is irányíthatatlan erdőtűz az éjszaka folyamán a közeli Düren városában található egykori lőszerraktár felé terjedt tovább. A környező erdők egyes részein fel nem robbant második világháborús lőszerek találhatók, mivel a dombos terep megakadályozta a terület teljes megtisztítását, és az erdőtűz alatt elszórtan robbanásokat is lehetett hallani.

Körülbelül 300 hektárnyi terület égett, miközben a német hadsereg két harckocsija segítette a tűzoltókat azzal, hogy útvonalakat tisztítottak meg a nehezen megközelíthető erdős részeken - írta a Reuters.

 

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