Életfogytiglani börtönre ítélték az Evergrande alapítóját

A bíróság megállapítása szerint az Evergrande vállalat és vezetője jogellenesen gyűjtött betéteket a lakosságtól, megtévesztő módon vont be forrásokat, szabálytalanul bocsátott ki értékpapírokat, valamint lényeges információkat hallgatott el.

Életfogytiglanra ítélték Hszü Csia-jint, az Evergrande alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak

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Hszüt a bíróság emellett jogellenes pénzfelhasználásban, sikkasztásban és vállalati vesztegetésben is bűnösnek találta.

Az Evergrande Real Estate nevű leányvállalatot szintén elítélték értékpapírok megtévesztő kibocsátása miatt.

A bíróság szerint a vádlott cselekményei súlyosan sértették a piacgazdaság rendjét, a köz- és magántulajdont, valamint a közfeladatot ellátó tisztségviselők integritását. Az ítélet indoklása szerint a rendkívül nagy összegek, a cselekmények súlyos körülményei, az okozott jelentős gazdasági károk és a társadalomra gyakorolt hatás miatt különösen szigorú büntetés indokolt.

Hszüt ezért élete végéig megfosztották politikai jogaitól, személyes vagyonát pedig elkobozták.

A bíróság elrendelte jogellenesen szerzett jövedelmének visszaszerzését, valamint az esetleges fennmaradó károk megtérítését – írja az MTI.

A court in Shenzhen, southern China’s Guangdong province, on Thursday sentenced Xu Jiayin, founder of Evergrande Group, to life in prison after convicting him of multiple crimes. The court also fined Evergrande Group 8.82 billion yuan ($1.3 billion) and Evergrande Real Estate… pic.twitter.com/1qsFtjxh7o — Sixth Tone (@SixthTone) August 20, 2026

Óriási pénzbírságot kapott az Evergrande

Az Evergrande csoportot 8,82 milliárd jüan (mintegy 410 milliárd forint), az Evergrande Real Estate leányvállalatát pedig 7 milliárd jüan (mintegy 326 milliárd forint) pénzbírsággal sújtották.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, ami elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált. A hatóságok 2023-ban vették őrizetbe a cég alapítóját, aki idén áprilisban minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.