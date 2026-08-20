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evergrande

Életfogytiglani börtönre ítélték az Evergrande alapítóját

1 órája
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Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a sencseni középfokú népbíróság Hszü Csia-jint, az Evergrande kínai ingatlanóriás alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak. Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét
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evergrandeéletfogytiglani börtönbüntetésKína

A bíróság megállapítása szerint az Evergrande vállalat és vezetője jogellenesen gyűjtött betéteket a lakosságtól, megtévesztő módon vont be forrásokat, szabálytalanul bocsátott ki értékpapírokat, valamint lényeges információkat hallgatott el.

Evergrande
Életfogytiglanra ítélték Hszü Csia-jint, az Evergrande alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak
Fotó: Twitter/X

Hszüt a bíróság emellett jogellenes pénzfelhasználásban, sikkasztásban és vállalati vesztegetésben is bűnösnek találta.

Az Evergrande Real Estate nevű leányvállalatot szintén elítélték értékpapírok megtévesztő kibocsátása miatt.

A bíróság szerint a vádlott cselekményei súlyosan sértették a piacgazdaság rendjét, a köz- és magántulajdont, valamint a közfeladatot ellátó tisztségviselők integritását. Az ítélet indoklása szerint a rendkívül nagy összegek, a cselekmények súlyos körülményei, az okozott jelentős gazdasági károk és a társadalomra gyakorolt hatás miatt különösen szigorú büntetés indokolt.

Hszüt ezért élete végéig megfosztották politikai jogaitól, személyes vagyonát pedig elkobozták.

A bíróság elrendelte jogellenesen szerzett jövedelmének visszaszerzését, valamint az esetleges fennmaradó károk megtérítését – írja az MTI.

Óriási pénzbírságot kapott az Evergrande

Az Evergrande csoportot 8,82 milliárd jüan (mintegy 410 milliárd forint), az Evergrande Real Estate leányvállalatát pedig 7 milliárd jüan (mintegy 326 milliárd forint) pénzbírsággal sújtották.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, ami elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált. A hatóságok 2023-ban vették őrizetbe a cég alapítóját, aki idén áprilisban minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.

 

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