Nem hagyta meglépni a tolvajt az idős nő – fegyvert rántott a parkolóban - videó

Fegyverrel szállt szembe egy feltételezett bolti tolvajjal egy idős nő egy arizonai Ross üzlet előtt. A jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett, az internet népe pedig „Based Grandmának” és „Bad— Grannynek” nevezte el a nőt – olvasható a New York Post oldalán.

Fegyverrel kergette el a feltételezett tolvajt az idős hölgy – az internet új kedvence lett

Az internet rajong a „nagyiért”

A gyanúsított több bőrönddel, hátizsákkal és táskával a kezében sétált ki az üzletből, miközben megszólalt a riasztó.

Az idős hölgy a parkolóban szembesítette, majd a jelek szerint fegyvert szegezett rá.

A férfi meglepően nyugodtan folytatta útját, sőt még egy rövid eszmecserére is megállt a rendcsináló asszonnyal.

A felvétel hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában. „Ki ez a nő? Kezet akarok rázni vele” – írta egy kommentelő, míg más azt üzente: „Kapd el, nagyi!”

Arizona has lost it's grip on crime if grandma has to step up.



Elderly woman walks right up to a suspected shoplifter outside Ross, gun in hand, while bystanders just watch. Police are reviewing the video.



Suspect got away.



Rising retail crime meets zero tolerance. Respect.… — Logan Wheeler (@TheLoganWheeler) August 13, 2026

Hasonlóan elszánt volt a 103 éves német nő is, aki maga tessékelte ki otthonából a szerelőnek álcázott betörőket.