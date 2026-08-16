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fegyver

Nem hagyta meglépni a tolvajt az idős nő – fegyvert rántott a parkolóban - videó

30 perce
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Több bőrönddel és táskával távozott egy férfi egy arizonai üzletből, ám egy idős hölgy fegyverrel állta útját.
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fegyveridős nőüzlet

Fegyverrel szállt szembe egy feltételezett bolti tolvajjal egy idős nő egy arizonai Ross üzlet előtt. A jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett, az internet népe pedig „Based Grandmának” és „Bad— Grannynek” nevezte el a nőt – olvasható a New York Post oldalán. 

fegyver
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A gyanúsított több bőrönddel, hátizsákkal és táskával a kezében sétált ki az üzletből, miközben megszólalt a riasztó. 

Az idős hölgy a parkolóban szembesítette, majd a jelek szerint fegyvert szegezett rá.

A férfi meglepően nyugodtan folytatta útját, sőt még egy rövid eszmecserére is megállt a rendcsináló asszonnyal.

A felvétel hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában. „Ki ez a nő? Kezet akarok rázni vele” – írta egy kommentelő, míg más azt üzente: „Kapd el, nagyi!”

Hasonlóan elszánt volt a 103 éves német nő is, aki maga tessékelte ki otthonából a szerelőnek álcázott betörőket.

 

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