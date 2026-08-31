Lángokban állt a Google előcsarnoka, felgyújtotta magát egy férfi – videó

A megdöbbentő eset pénteken, augusztus 28-án történt New York alsó-manhattani részén, a Hudson Street 315 alatt található épületben. A rendőrség szerint a 63 éves John Butch nem sokkal délután 3 óra előtt lépett be az előcsarnokba, majd röviddel később felgyújtotta magát.
Az épület több vállalatnak ad otthont, köztük a Google irodáinak, ám a férfi nem a Google saját irodaterületén gyújtotta fel magát, hanem az épület közösen használt előcsarnokában.
A helyszínre rövid idő alatt megérkeztek a rendőrök és a mentők, miközben az épület biztonsági személyzete megpróbálta eloltani a lángokat.
Az egyik, az épület közelében dolgozó szemtanú azt mondta, először azt hitte, hogy valamilyen forgatás zajlik. Ezután látta, hogy valódi tűzről van szó, és a lángok az előcsarnokban terjednek. A biztonsági őrök tűzoltó készülékekkel próbálták megfékezni a tüzet.
Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy az egyik biztonsági őr kivitte az épületből a lángoló hátizsákot, és az utcára dobta. Közben a többi biztonsági őr bent maradt, és poroltókkal próbálta eloltani a férfit beborító tüzet – írja a Daily Star.
A férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, a mentők a Weill Cornell Medical Centerbe szállították, ahol stabil állapotban kezelték.
Az esetben más nem sérült meg.
Vizsgálják a férfi indítékát
A rendőrség a történtek után lezárta a környék egy részét, és helyszínelés kezdődött az épület előtt. A hatóságok ekkor még nem tudták megmondani, pontosan miért gyújtotta fel magát a férfi, és az sem derült ki, hogy milyen anyaggal vagy eszközzel okozta a tüzet.
A nyomozás során a férfi táskáját is átvizsgálták. A rendőrök egy összecsukható botot találtak benne.
Nem találtak azonban búcsúlevelet vagy politikai szórólapokat, amelyek arra utaltak volna, hogy a férfi valamilyen tiltakozás részeként követte el a tettét.
A férfi a történtek előtt nem tett olyan kijelentést, amelyből egyértelműen következtetni lehetett volna az indítékára.
A biztonsági kamerák felvételein látszott, hogy a férfi már körülbelül délután 2 órakor belépett az épületbe. Ezután távozott, majd nagyjából egy órával később visszatért. Nem sokkal a második belépése után történt a felgyújtás.
A férfit gyújtogatással, garázdasággal és gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a hatóságok.
Az épületben a Google mellett a New York-i rendőrség Internal Affairs Bureau nevű belső ügyosztálya is működik. A Google azonban hangsúlyozta, hogy az eset nem a vállalat irodáiban történt.
Horror a sürgősségi osztályon: felgyújtotta magát egy férfi
A szemtanúk szerint a férfi kézfertőtlenítőt öntött magára, majd lángra kapott. A kórházi tűz pillanatok alatt pánikot okozott az osztályon.