Lángokban állt a Google előcsarnoka, felgyújtotta magát egy férfi – videó

A megdöbbentő eset pénteken, augusztus 28-án történt New York alsó-manhattani részén, a Hudson Street 315 alatt található épületben. A rendőrség szerint a 63 éves John Butch nem sokkal délután 3 óra előtt lépett be az előcsarnokba, majd röviddel később felgyújtotta magát.

Az irodaház előcsarnokában felgyújtotta magát egy férfi

Fotó: Twitter/X

Az épület több vállalatnak ad otthont, köztük a Google irodáinak, ám a férfi nem a Google saját irodaterületén gyújtotta fel magát, hanem az épület közösen használt előcsarnokában.

A helyszínre rövid idő alatt megérkeztek a rendőrök és a mentők, miközben az épület biztonsági személyzete megpróbálta eloltani a lángokat.

Az egyik, az épület közelében dolgozó szemtanú azt mondta, először azt hitte, hogy valamilyen forgatás zajlik. Ezután látta, hogy valódi tűzről van szó, és a lángok az előcsarnokban terjednek. A biztonsági őrök tűzoltó készülékekkel próbálták megfékezni a tüzet.

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy az egyik biztonsági őr kivitte az épületből a lángoló hátizsákot, és az utcára dobta. Közben a többi biztonsági őr bent maradt, és poroltókkal próbálta eloltani a férfit beborító tüzet – írja a Daily Star.

A férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, a mentők a Weill Cornell Medical Centerbe szállították, ahol stabil állapotban kezelték.

Az esetben más nem sérült meg.

A man walked into a New York Google building and set himself on fire.



John Butch, 63, of Brooklyn, entered the lobby of 315 Hudson Street around 3 p.m. Friday. Police say he used a lighter accelerant. His backpack ignited and he was engulfed. Staff hit him with fire… pic.twitter.com/QQBuWwNPS1 — Kevlar (@0xKevlar) August 29, 2026

Vizsgálják a férfi indítékát

A rendőrség a történtek után lezárta a környék egy részét, és helyszínelés kezdődött az épület előtt. A hatóságok ekkor még nem tudták megmondani, pontosan miért gyújtotta fel magát a férfi, és az sem derült ki, hogy milyen anyaggal vagy eszközzel okozta a tüzet.

A nyomozás során a férfi táskáját is átvizsgálták. A rendőrök egy összecsukható botot találtak benne.

Nem találtak azonban búcsúlevelet vagy politikai szórólapokat, amelyek arra utaltak volna, hogy a férfi valamilyen tiltakozás részeként követte el a tettét.

A férfi a történtek előtt nem tett olyan kijelentést, amelyből egyértelműen következtetni lehetett volna az indítékára.

Man arrested for arson after setting himself on fire in lobby of NYC building that houses Google: NYPD https://t.co/HsEkn5hAst pic.twitter.com/6KzqmhrYDV — New York Post (@nypost) August 29, 2026

A biztonsági kamerák felvételein látszott, hogy a férfi már körülbelül délután 2 órakor belépett az épületbe. Ezután távozott, majd nagyjából egy órával később visszatért. Nem sokkal a második belépése után történt a felgyújtás.

A férfit gyújtogatással, garázdasággal és gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a hatóságok.