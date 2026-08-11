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ferrari monza sp2

Fél órát sem vezethette az 1,7 milliárd forintos Ferrarit a gazdag tulajdonosa

7 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Méregdrága Ferrarival gurult London utcáira, ám nem tartott sokáig a luxusautózás: a rendőrök fél órán belül megállították a sofőrt.
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ferrari monza sp2londonellenőrzés

Alig egy napja volt az Egyesült Királyságban az a ritka Ferrari Monza SP2, amelyet a londoni rendőrök máris lefoglaltak. A 4,3 millió eurót (kb. 1,7 milliárd forintot) érő sportautóból mindössze 499 darab készült – adta hírül a Nieuwsblad.

Ferrari
Ferrari Monza SP2
Fotó: ERIC PIERMONT / AFP

Lefoglalták a Ferrarit Londonban

A sofőrt London központjában állították meg egy, a veszélyes és szabálytalan vezetés visszaszorítására indított rendőrségi akció során. 

Fél órát sem tölthetett a volánnál, amikor kiderült, hogy csak ideiglenes jogosítványa van, ráadásul a Ferrarira sem volt érvényes biztosítás.

A rendőrök a különleges autót további 14 járművel együtt lefoglalták, majd egy rendőr vezette el a telephelyre. A hatóságok szerint rendszeresen érkeznek panaszok veszélyesen vezető autósok miatt, ezért az ilyen akciókkal igyekeznek egyértelművé tenni, hogy nem tolerálják a vakmerő és veszélyes vezetést.

Ferrari Monza SP2 hátulról
Fotó: MICHEL STOUPAK / AFP

Az elszállított Ferrari Monza SP2 az olasz gyártó mindössze 499 darabban készült különleges modelljének egyike,

 amelyet nemrég 4,3 millió euróért (kb. 1,7 milliárd forintért) vásároltak meg egy aukción.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a világ egyik legritkább luxusautójával gazdagodott Erling Haaland autógyűjteménye. A futballsztár egy Virgil Abloh által tervezett Mercedes-Maybachot szerzett meg.

 

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