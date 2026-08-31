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Ferrari

Százmilliós Ferrari semmisült meg, elképesztő látvány fogadta a helyszínelőket – fotók

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos balesetet szenvedett egy Ferrari 296-os sportautó a brit M602-es autópályán, miután vezetője a nedves úton elvesztette uralmát a jármű felett. A Ferrari Salford közelében tört össze szinte felismerhetetlenségig, miközben a sofőr csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet.
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FerraribalesetAnglia

Hatalmasat bukott egy Ferrari 296-os vasárnap a Salfordon áthaladó M602-es autópályán. A nagy teljesítményű sportautó a nedves útviszonyok miatt szenvedett balesetet, miután vezetője elvesztette felette az irányítást.

Ferrari
Totálkárosra tört a Ferrari
Fotó: Greater Manchester Police

A vörös Ferrari eleje gyakorlatilag teljesen összeroncsolódott, a motorháztető súlyosan megrongálódott, az egyik első kerék elferdült, míg a másik teljesen leszakadt az autóról.

A Ferrari jellegzetes emblémája még mindig látható volt a roncsokon, miközben az autó elejéből szinte csak egy halom összegyűrt fém maradt.

A baleset ellenére a sofőr csodával határos módon sértetlenül megúszta a történteket.

A Greater Manchester Police közlése szerint senki sem sérült meg az incidensben.

A Ferrari 296 nem olcsó sportautó: az ilyen modellek ára akár 260 ezer fontot, vagyis több mint 110 millió forintot is elérhet. A nagy teljesítményű modell ráadásul mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsulhat fel álló helyzetből 60 mérföld/órás, vagyis nagyjából 97 km/órás sebességre – írja a Daily Mail.

„Eggyel kevesebb Ferrari maradt”

A rendőrség a balesetről készült fotó mellett egyértelmű üzenetet is küldött az autósoknak. A Greater Manchester Police szerint a Ferrari sofőrje a nedves úton veszítette el az irányítást, ezért arra figyelmeztették a közlekedőket, hogy mindig az út- és időjárási körülményeknek megfelelően vezessenek.

A rendőrség bejegyzésében arra is utalt, hogy a baleset következtében „eggyel kevesebb Ferrari 296” maradt a világon. A könnyedebb megfogalmazás mögött azonban komoly figyelmeztetés állt: a nedves út jelentősen megváltoztathatja a vezetési körülményeket, ezért még egy nagy teljesítményű sportautóval is különösen óvatosan kell közlekedni.

Halálos baleset Újfehértónál

Tragikus baleset történt Újfehértónál: egy kisteherautó lesodródott a 4-es főútról, majd az árokba csapódva letarolta a fasort. A jármű vezetője a helyszínen meghalt.

 

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