Százmilliós Ferrari semmisült meg, elképesztő látvány fogadta a helyszínelőket – fotók

Hatalmasat bukott egy Ferrari 296-os vasárnap a Salfordon áthaladó M602-es autópályán. A nagy teljesítményű sportautó a nedves útviszonyok miatt szenvedett balesetet, miután vezetője elvesztette felette az irányítást.

Totálkárosra tört a Ferrari

Fotó: Greater Manchester Police

A vörös Ferrari eleje gyakorlatilag teljesen összeroncsolódott, a motorháztető súlyosan megrongálódott, az egyik első kerék elferdült, míg a másik teljesen leszakadt az autóról.

A Ferrari jellegzetes emblémája még mindig látható volt a roncsokon, miközben az autó elejéből szinte csak egy halom összegyűrt fém maradt.

A baleset ellenére a sofőr csodával határos módon sértetlenül megúszta a történteket.

A Greater Manchester Police közlése szerint senki sem sérült meg az incidensben.

A Ferrari 296 nem olcsó sportautó: az ilyen modellek ára akár 260 ezer fontot, vagyis több mint 110 millió forintot is elérhet. A nagy teljesítményű modell ráadásul mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsulhat fel álló helyzetből 60 mérföld/órás, vagyis nagyjából 97 km/órás sebességre – írja a Daily Mail.

Unfortunately there's one less Ferrari 296 in the world this morning after the driver of this one lost control in the wet on the M602 in Salford. No injuries luckily but please drive to the conditions for everyone's sake. #GMP #M602 #Salford #Farrari296 #Ferrari pic.twitter.com/xfkLdJkx2U — GMP Traffic (@gmptraffic) August 30, 2026

„Eggyel kevesebb Ferrari maradt”

A rendőrség a balesetről készült fotó mellett egyértelmű üzenetet is küldött az autósoknak. A Greater Manchester Police szerint a Ferrari sofőrje a nedves úton veszítette el az irányítást, ezért arra figyelmeztették a közlekedőket, hogy mindig az út- és időjárási körülményeknek megfelelően vezessenek.

A rendőrség bejegyzésében arra is utalt, hogy a baleset következtében „eggyel kevesebb Ferrari 296” maradt a világon. A könnyedebb megfogalmazás mögött azonban komoly figyelmeztetés állt: a nedves út jelentősen megváltoztathatja a vezetési körülményeket, ezért még egy nagy teljesítményű sportautóval is különösen óvatosan kell közlekedni.

Halálos baleset Újfehértónál

Tragikus baleset történt Újfehértónál: egy kisteherautó lesodródott a 4-es főútról, majd az árokba csapódva letarolta a fasort. A jármű vezetője a helyszínen meghalt.