Százmilliós Ferrari semmisült meg, elképesztő látvány fogadta a helyszínelőket – fotók

Hatalmasat bukott egy Ferrari 296-os vasárnap a Salfordon áthaladó M602-es autópályán. A nagy teljesítményű sportautó a nedves útviszonyok miatt szenvedett balesetet, miután vezetője elvesztette felette az irányítást.
A vörös Ferrari eleje gyakorlatilag teljesen összeroncsolódott, a motorháztető súlyosan megrongálódott, az egyik első kerék elferdült, míg a másik teljesen leszakadt az autóról.
A Ferrari jellegzetes emblémája még mindig látható volt a roncsokon, miközben az autó elejéből szinte csak egy halom összegyűrt fém maradt.
A baleset ellenére a sofőr csodával határos módon sértetlenül megúszta a történteket.
A Greater Manchester Police közlése szerint senki sem sérült meg az incidensben.
A Ferrari 296 nem olcsó sportautó: az ilyen modellek ára akár 260 ezer fontot, vagyis több mint 110 millió forintot is elérhet. A nagy teljesítményű modell ráadásul mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsulhat fel álló helyzetből 60 mérföld/órás, vagyis nagyjából 97 km/órás sebességre – írja a Daily Mail.
„Eggyel kevesebb Ferrari maradt”
A rendőrség a balesetről készült fotó mellett egyértelmű üzenetet is küldött az autósoknak. A Greater Manchester Police szerint a Ferrari sofőrje a nedves úton veszítette el az irányítást, ezért arra figyelmeztették a közlekedőket, hogy mindig az út- és időjárási körülményeknek megfelelően vezessenek.
A rendőrség bejegyzésében arra is utalt, hogy a baleset következtében „eggyel kevesebb Ferrari 296” maradt a világon. A könnyedebb megfogalmazás mögött azonban komoly figyelmeztetés állt: a nedves út jelentősen megváltoztathatja a vezetési körülményeket, ezért még egy nagy teljesítményű sportautóval is különösen óvatosan kell közlekedni.
Halálos baleset Újfehértónál
Tragikus baleset történt Újfehértónál: egy kisteherautó lesodródott a 4-es főútról, majd az árokba csapódva letarolta a fasort. A jármű vezetője a helyszínen meghalt.