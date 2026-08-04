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fertőzés

Ezreket betegített meg, már halálos áldozatai is vannak az Egyesült Államokban terjedő fertőzésnek

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A cyclosporiasis fertőzéshez kapcsolódóan eddig több mint 11 200 esetet jelentettek Michiganben, és csaknem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államok felső középnyugati államában. A legfrissebb hírek szerint már halálos áldozatai is vannak a bélfertőzésnek, miután két ember életét vesztette, akiknél a súlyos állapot kialakulását elősegítette az általános egészségi állapotuk.
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fertőzésbélfertőzéshalálos áldozat

Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg – közölték a szövetségi állam egészségügyi hatóságai hétfőn. Michigan egészségügyi adminisztrációjának (Michigan Department of Health and Human Services) közleménye szerint két ember vesztette életét a fertőzés miatt, akiknél ugyanakkor a súlyos állapot kialakulását elősegítette általános egészségi állapotuk.

Ebolás fertőzést regisztráltak egy Kongói Demokratikus Köztársaságból hazatérő orvosnál Franciaországban. A közép-afrikai országban a múlt hónapban jelentették be az Ebola-járvány kitörését.
Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államokban terjedő bélfertőzésnek
 Fotó: Unsplash

Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államokban terjedő bélfertőzésnek

A cyclosporiasis fertőzéshez kapcsolódóan eddig több mint 11 200 esetet jelentettek Michiganben, és csaknem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államok felső középnyugati államában.

Az eddigi vizsgálatok a tömeges fertőzés forrásaként zöld salátákat állapítottak meg, a gyanú szerint azonban további élelmiszerek is hozzájárulhattak a megbetegedésekhez. Hivatalosan nem tudták visszavezetni a járványszerű terjedést egyetlen termékhez, illetve egyetlen forráshoz, akkor sem, ha az első esetek egy gyorsétteremlánc üzleteiben vásárolt zöldségtermékekhez kötődtek.

A cyclosporiasis bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe, gyors lefolyású hasmenést és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további tüneteket okozni.

Az orvosi tapasztalatok szerint a fertőzés ritkán vezet halálos következményekhez - írja az MTI.

 

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