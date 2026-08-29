Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fesztivál

Hősként rohant a sérültek segítségére a fesztiválon kitört káoszban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fred Abbott családjával mindössze néhány méterre volt, amikor egy hatalmas tábla a tömegbe zuhant az angliai West Sussexben megrendezett Big Church Festivalon. A fesztiválbaleset után több tucat emberrel együtt azonnal a sérültek segítségére rohant, miközben egy 41 éves férfi életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fesztiválhősbig church festivalbaleset

Halálos balest történt egy fesztiválon péntek délután Angliában, a West Sussex-i Wiston Estate-en. Egy erős széllökés ledöntött egy nagyméretű táblát, amely a fesztiválozók közé zuhant. Hét embert láttak el a helyszínen, legalább hat sérültet kórházba szállítottak, egy férfit pedig már nem tudtak megmenteni.

Angliában történt a fesztiválbaleset, amely után több tucat ember rohant segíteni a sérülteknek. Egy 41 éves férfi életét vesztette.
Angliában történt a fesztiválbaleset, amely után több tucat ember rohant segíteni a sérülteknek. Egy 41 éves férfi életét vesztette (Illusztráció Forrás: Pexels)

Hős férfi rohant menteni az  embereket a fesztiválon

Fred Abbott dél-londoni otthonából érkezett a rendezvényre, ahol fiatal családjával alig néhány méterre ült a baleset helyszínétől. Elmondása szerint először egy hatalmas reccsenést és csattanást hallott, majd látta, hogy a tábla a tömegbe zuhant.

Abbott azonnal felpattant, és becslése szerint 30–50 másik emberrel együtt rohant oda, hogy segítsenek a tábla alá szorult fesztiválozókon. A helyszínen azonban hamar szembesült a tragédia súlyosságával: egy vérző férfit is látott a földön.

A fesztiválhoz nagy erőkkel érkeztek a mentők és a rendőrök, miközben a szervezők leállították a programokat. A résztvevőket arra kérték, hogy térjenek vissza a kempingbe vagy maradjanak a kijelölt területen. A baleset után a szervezők végül úgy döntöttek, hogy a Big Church Festival hátralévő programjait is törlik – írta meg a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!