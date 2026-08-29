Hősként rohant a sérültek segítségére a fesztiválon kitört káoszban

Halálos balest történt egy fesztiválon péntek délután Angliában, a West Sussex-i Wiston Estate-en. Egy erős széllökés ledöntött egy nagyméretű táblát, amely a fesztiválozók közé zuhant. Hét embert láttak el a helyszínen, legalább hat sérültet kórházba szállítottak, egy férfit pedig már nem tudtak megmenteni.

Angliában történt a fesztiválbaleset, amely után több tucat ember rohant segíteni a sérülteknek. Egy 41 éves férfi életét vesztette (Illusztráció Forrás: Pexels)

Hős férfi rohant menteni az embereket a fesztiválon

Fred Abbott dél-londoni otthonából érkezett a rendezvényre, ahol fiatal családjával alig néhány méterre ült a baleset helyszínétől. Elmondása szerint először egy hatalmas reccsenést és csattanást hallott, majd látta, hogy a tábla a tömegbe zuhant.

Abbott azonnal felpattant, és becslése szerint 30–50 másik emberrel együtt rohant oda, hogy segítsenek a tábla alá szorult fesztiválozókon. A helyszínen azonban hamar szembesült a tragédia súlyosságával: egy vérző férfit is látott a földön.

A fesztiválhoz nagy erőkkel érkeztek a mentők és a rendőrök, miközben a szervezők leállították a programokat. A résztvevőket arra kérték, hogy térjenek vissza a kempingbe vagy maradjanak a kijelölt területen. A baleset után a szervezők végül úgy döntöttek, hogy a Big Church Festival hátralévő programjait is törlik – írta meg a The Sun.