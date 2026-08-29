Halálos baleset történt a népszerű fesztiválon, azonnal lezárták a helyszínt

Egy ember életét vesztette, legalább hatan pedig megsérültek, miután egy lezuhanó tábla a tömegbe dőlt egy keresztény fesztiválon.

Halálos baleset a népszerű fesztiválon: egy férfi meghalt, többen megsérültek Fotó: magnific.com

Halálos baleset a népszerű fesztiválon: egy férfi meghalt, többen megsérültek

A mentőszolgálatokat pénteken délután 15:38 körül riasztották a nyugat-sussexi Steyning közelében megrendezett Big Church Festival helyszínére, ahol a baleset történt.

A helyszínen meghalt egy 41 éves, Eastbourne-ból származó férfi. A Sussexi Rendőrség közlése szerint a családját értesítették, és speciálisan képzett rendőrök nyújtanak nekik támogatást.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a sátras terület bejáratánál egy nagyméretű fa tábla omlott össze. Theo Saville, aki szintén a fesztiválon tartózkodott, a BBC-nek azt mondta: a tábla a szél irányába dőlt. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office már korábban figyelmeztette az ország fesztiválozóit, hogy a hosszú hétvégén erős szélre kell számítani. Az előrejelzések szerint péntek délután a közeli Shorehamben akár 43 km/órás széllökések is előfordultak.

A Big Church Festival szervezői péntek esti közleményükben azt írták, hogy megrendülten fogadták az egyik résztvevő halálhírét, amely egy súlyos baleset következtében történt. Bejelentették azt is, hogy a fesztivál hátralévő programjait törölték.

Egy fesztiválozó korábban arról számolt be, hogy a tábla kidőlése után lezárták a területet: egy ideig senkit sem engedtek sem be, sem ki.

Richard McDonagh főnyomozó a történtekkel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Tragikus baleset történt, gondolataink az elhunyt férfi családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. A balesetben legalább hatan megsérültek, őket kórházba szállították, ahol ellátásban részesülnek.

Tisztában vagyok azzal, milyen súlyos megrázkódtatást okozhattak a történtek a fesztivál résztvevőinek. Több társszervvel együttműködve dolgozunk azon, hogy pontosan kiderítsük, mi történt.

Tudjuk, hogy több ezer ember tartózkodott a fesztiválon, ezért arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval, illetve a történtekről készült videófelvétellel rendelkezik, hogy jelentkezzen. Bejelentést az interneten vagy a 101-es telefonszámon lehet tenni, az Operation Igloo műveletre hivatkozva”.