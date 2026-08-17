Fejbe rúgta a földön fekvő ellenfelét a focista – és ez még nem minden

Brutális jelenet játszódott le egy dél-dakotai középiskolai focimeccsen, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta az internetet. A nézők egy része életre szóló eltiltást követel a játékosnak.

Amerikai focimeccs.

Erőszakos focimeccs borzolta a kedélyeket Amerikában

A Brookings High School és a Rapid City Central pénteki mérkőzésén néhány perccel a szünet előtt elszabadultak az indulatok. Kyler Soost és Jaxson Bergman egy labdáért vállal vállnak ütközve küzdött, majd Bergman a földre került.

A játékos ezután utánament ellenfelének, két kézzel fellökte, majd amikor Soost a földön feküdt, hátulról fejbe rúgta.

A támadás ezután tovább folytatódott: Bergman a földön fekvő játékos fölé állt, és ötször megütötte a fejét.

A játékvezető és az edzők azonnal odarohantak, hogy megállítsák. Soost egyik csapattársa, Caylon Peters is közbelépett, és ütéseket vitt be Bergmannek, mielőtt szétválasztották őket.

Bergmant az egyik edző lekísérte a pályáról, és már nem tért vissza a mérkőzésre. A játékot körülbelül tíz percre félbeszakították, majd folytatták. A Brookings végül 2–0-ra megnyerte a találkozót.

A jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. Többen azt írták, hogy Bergmant életre szólóan el kellene tiltani a futballtól, mások pedig rendőrségi eljárást is sürgettek.

Az Origo korábban egy botrányos walesi utánpótlás-mérkőzésről is írt.