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örökbefogadott fia

"Hozzámentem a 22 éves fiamhoz - most rám szálltak a hatóságok"

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Házasságot kötött 22 éves fogadott fiával egy 53 éves orosz nő – a hatóságok azonnal elvették a többi gyermekét.
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örökbefogadott fiaOroszországházasság

Súlyos etikai és gyermekvédelmi botrány borzolja a kedélyeket Oroszországban, miután egy tatárországi nő feleségül ment ahhoz a fiatalemberhez, akit 14 éves kora óta saját fiaként nevelt.

Fotó: Pexels

Az árvaháztól az anyakönyvvezetőig

Az 53 éves Ajszilu Csizsevszkaja Mingalim korábban énektanárként dolgozott egy árvaházban, ahol megismerte az akkor 13 éves Danielt. A nő hamarosan hivatalosan is örökbe fogadta a fiút, és saját háztartásában nevelte fel.

A nevelőszülői kapcsolat azonban nyolc évvel később sokkoló fordulatot vett: a páros egy kazanyi étteremben hivatalosan is összeházasodott. A nő a helyi médiának úgy nyilatkozott, hogy a kapcsolatuk „tökéletes”, egy hullámhosszon vannak, és képtelenek egymás nélkül élni. 

Közbelépett a gyermekvédelem

A házasságkötés híre azonnal kiváltotta a gyermekvédelmi hatóságok felháborodását. Mivel Ajszilu Danielen kívül még öt másik gyermeket (egy fiút és négy lányt) nevelt nevelőanyaként, a hivatal azonnali hatállyal intézkedett, és kiemelte a kiskorúakat a családból. A gyerekeket árvaházakban helyezték el, vagy visszagondozták őket a vér szerinti rokonaikhoz. 

Moszkvába menekülnének

Az újdonsült feleség élesen bírálta a hatóságok döntését, és mindent megtesz azért, hogy visszakapja a gyerekeket. Tervei szerint az egész családdal – beleértve a korábbi nevelt fiút, aki most már a gyerekek mostohaapja – Moszkvába költözne. Úgy véli, az orosz fővárosban sokkal „szabadabban” élhetnének, távol a helyi hatóságok szigorú ellenőrzésétől.

 

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