Fogyókúrás gyógyszert szedett, majd holtan találták a 19 éves egyetemistát

Josephine Nasrt a University of East London egyik szállásán találták holtan, alig néhány órával azután, hogy hányásról és hányingerről beszélt családjának. A fogyókúrás gyógyszer mellett egy veleszületett szívbetegség is hozzájárulhatott a tragédiához.

Meghalt egy 19 éves joghallgató Angliában, fogyókúrás gyógyszert szedett (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Meghalt egy 19 éves joghallgató Angliában, fogyókúrás gyógyszert szedett

Angliában, a University of East London egyik egyetemi szállásán találták holtan a 19 éves Josephine Nasrt. A másodéves joghallgató néhány órával korábban még családjával beszélt, és azt mondta nekik, hogy hányingere van és hányt.

A család aggódni kezdett, ezért a lány nővére egy magán-egészségügyi szolgáltatótól kért segítséget. Egy ápoló érkezett az egyetemre, a biztonsági személyzet pedig elkísérte Nasr lakásához. Miután nem kaptak választ, bejutottak a szobába, ahol a fürdőszoba padlóján találták meg. A mentők már nem tudták megmenteni.

A rendőrök egy üres tirzepatid-injekciós üveget találtak a szobában. A gyógyszert az Egyesült Államokban Zepbound, az Egyesült Királyságban Mounjaro néven írják fel. Nasr amerikai orvosa 2025 nyarán írta fel számára a készítményt. A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy a fiatal nő túlsúlyos volt, de nem számított elhízottnak.

A boncolás során kiderült, hogy Nasrnak veleszületett szívbetegsége is volt. Alan Bates patológus szerint a tirzepatid okozta hányás hipoglikémiához, majd elektrolit-egyensúlyzavarhoz vezethetett. Ez szívritmuszavart válthatott ki, amelyet a meglévő szívbetegség tovább súlyosbíthatott.

Graeme Irvine halottkém arra jutott, hogy a halált valószínűleg a veleszületett szívbetegség és a tirzepatidhoz köthető elektrolit-egyensúlyzavar együtt okozta. A fogyókúrás gyógyszer szedése így hozzájárulhatott a 19 éves joghallgató halálához – írja a The Independent.

Súlyos mellékhatásokat okozott egy fogyókúrás gyógyszer

Súlyos egészségügyi problémákat okozott a népszerű fogyókúrás gyógyszer, a Mounjaro egy brit nőnek. A nő állítása szerint ugyan több mint 15 kilogrammot fogyott a készítmény segítségével, később azonban epehólyag-gyulladás alakult ki nála, állandó kimerültséggel küzdött, majd a leadott kilók egy részét is visszahízta.