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földcsuszamlás

Tragédia Etiópiában: 14 életet követelt egy földcsuszamlás

27 perce
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Markológépekkel dolgoznak a mentőcsapatok egy etiópiai kolostor közelében. A jelentések szerint 14 ember életét követelte egy váratlan földcsuszamlás.
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földcsuszamlásEtiópiahalálos áldozat

Tizennégy ember életét vesztette egy földcsuszamlásban egy kolostor közelében az etiópiai Amhara régióban.

A heves esőzések állhatnak a földcsuszamlás mögött
A heves esőzések állhatnak a földcsuszamlás mögött. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A heves esőzések állhatnak a földcsuszamlás mögött

Az állami média, Amhara ​Media Corporation hétfő esti jelentése szerint a földcsuszamlás az Amhara régió Észak-Sewa övezetében, a Tsadkane Mariam-kolostor közelében történt. Jelenleg a mentőcsapatok markológépek segítségével dolgoznak a helyszínen, hogy kiemeljék a holttesteket.

A katasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni, de több média is a heves esőzéseket okolja. Etiópiában jelenleg is tart a júniustól szeptemberig tartó fő esős évszak - írta a Reuters.

 

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