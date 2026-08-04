Tragédia Etiópiában: 14 életet követelt egy földcsuszamlás

Markológépekkel dolgoznak a mentőcsapatok egy etiópiai kolostor közelében. A jelentések szerint 14 ember életét követelte egy váratlan földcsuszamlás.
Tizennégy ember életét vesztette egy földcsuszamlásban egy kolostor közelében az etiópiai Amhara régióban.
A heves esőzések állhatnak a földcsuszamlás mögött
Az állami média, Amhara Media Corporation hétfő esti jelentése szerint a földcsuszamlás az Amhara régió Észak-Sewa övezetében, a Tsadkane Mariam-kolostor közelében történt. Jelenleg a mentőcsapatok markológépek segítségével dolgoznak a helyszínen, hogy kiemeljék a holttesteket.
A katasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni, de több média is a heves esőzéseket okolja. Etiópiában jelenleg is tart a júniustól szeptemberig tartó fő esős évszak - írta a Reuters.
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