7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát, többen álmukban haltak meg

Szombat hajnalban 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát, a katasztrófának legalább öt halálos áldozata van – közölte Kelet-Nusa Tenggara tartomány kormányzója. Emanuel Melkiades Laka Lena tájékoztatása szerint az áldozatok álmukban vesztették életüket, amikor rájuk omlottak az épületek törmelékei.

Mentőalakulatok kutatnak a romok között Maumerében, miután 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Flores szigetének térségét

Fotó: HANDOUT / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND

A földrengést utórengések követték

A földmozgás helyi idő szerint nem sokkal 5 óra előtt rázta meg Flores szigetét. Az indonéz Meteorológiai, Klimatológiai és Geofizikai Ügynökség szerint a rengés fészke 15 kilométeres mélységben volt.

A térségben ezt követően több tucat utórengést észleltek, köztük egy 6,1-es erősségűt. A kutató-mentő egységek megkezdték az átvizsgálást, hogy felkutassák és kiszabadítsák azokat, akik a megrongálódott épületekben rekedhettek.

A maumerei kikötőben készült felvételeken az látható, hogy nagy betondarabok szakadtak le a terminálépületről a szigetek között közlekedő kompra várakozó utasok közelében. Többen a tengerbe estek, amikor a hajóhoz vezető beszállóhíd összeomlott.

Mintegy kétezer embert evakuáltak

A hatóságok a földrengést követően szökőárriadót rendeltek el, amelyet mintegy három órával később visszavontak. A figyelmeztetés után sokan motorral indultak a szárazföld belseje, illetve a magasabban fekvő területek felé.

Nagekeóban mintegy kétezer lakost evakuáltak, és több épületben is károk keletkeztek. A katasztrófavédelmi hatóság arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a part menti területektől, és ne lépjenek be azokba az épületekbe, amelyeken repedések vagy más szerkezeti károk láthatók.

A hatóságok megkezdték az áldozatok számának és a károk mértékének felmérését. A teljes helyzetkép kialakítása várhatóan időt vesz igénybe, mivel az érintett térség távoli és hegyvidéki.

Egy Sikka térségében élő férfi a BBC-nek arról számolt be, hogy az erős rázkódásra ébredt fel. Elmondása szerint a part közelében élők közül sokan azonnal a hegyek felé indultak, miután a tenger visszahúzódását észlelték. A férfi szerint a lakosság egy része továbbra is a szabadban tartózkodik, mert a folytatódó utórengések miatt félnek visszatérni otthonaikba.