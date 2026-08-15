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földrengés

7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát, többen álmukban haltak meg

17 perce
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Legalább öt ember életét vesztette, és több épület is megrongálódott, miután szombat hajnalban erős rengés rázta meg Indonézia keleti részét. A földrengés után több tucat utórengést észleltek, mintegy kétezer embert evakuáltak, a hatóságok pedig átmenetileg szökőárriadót is elrendeltek.
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földrengéshalálIndonézia

Szombat hajnalban 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát, a katasztrófának legalább öt halálos áldozata van – közölte Kelet-Nusa Tenggara tartomány kormányzója. Emanuel Melkiades Laka Lena tájékoztatása szerint az áldozatok álmukban vesztették életüket, amikor rájuk omlottak az épületek törmelékei.

Mentőalakulatok kutatnak a romok között Maumerében, miután 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Flores szigetének térségét This handout picture taken and released on August 15, 2026 by Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rescuers working amid the rubble of a damaged building after an earthquake in Maumere, East Nusa Tenggara. A powerful 7.7-magnitude earthquake struck off Flores island in eastern Indonesia early on August 15, killing at least two and sending thousands running in panic after authorities issued a tsunami warning. (Photo by Handout / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Mentőalakulatok kutatnak a romok között Maumerében, miután 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Flores szigetének térségét
Fotó: HANDOUT / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND 

A földrengést utórengések követték

A földmozgás helyi idő szerint nem sokkal 5 óra előtt rázta meg Flores szigetét. Az indonéz Meteorológiai, Klimatológiai és Geofizikai Ügynökség szerint a rengés fészke 15 kilométeres mélységben volt.

A térségben ezt követően több tucat utórengést észleltek, köztük egy 6,1-es erősségűt. A kutató-mentő egységek megkezdték az átvizsgálást, hogy felkutassák és kiszabadítsák azokat, akik a megrongálódott épületekben rekedhettek.

A maumerei kikötőben készült felvételeken az látható, hogy nagy betondarabok szakadtak le a terminálépületről a szigetek között közlekedő kompra várakozó utasok közelében. Többen a tengerbe estek, amikor a hajóhoz vezető beszállóhíd összeomlott.

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Mintegy kétezer embert evakuáltak

A hatóságok a földrengést követően szökőárriadót rendeltek el, amelyet mintegy három órával később visszavontak. A figyelmeztetés után sokan motorral indultak a szárazföld belseje, illetve a magasabban fekvő területek felé.

Nagekeóban mintegy kétezer lakost evakuáltak, és több épületben is károk keletkeztek. A katasztrófavédelmi hatóság arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a part menti területektől, és ne lépjenek be azokba az épületekbe, amelyeken repedések vagy más szerkezeti károk láthatók.

A hatóságok megkezdték az áldozatok számának és a károk mértékének felmérését. A teljes helyzetkép kialakítása várhatóan időt vesz igénybe, mivel az érintett térség távoli és hegyvidéki.

Egy Sikka térségében élő férfi a BBC-nek arról számolt be, hogy az erős rázkódásra ébredt fel. Elmondása szerint a part közelében élők közül sokan azonnal a hegyek felé indultak, miután a tenger visszahúzódását észlelték. A férfi szerint a lakosság egy része továbbra is a szabadban tartózkodik, mert a folytatódó utórengések miatt félnek visszatérni otthonaikba.

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