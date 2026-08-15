Megrepedt utak, romba dőlt épületek – erős földrengés sújtotta Spanyolországot

Szombat hajnalban 5,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg a dél-spanyolországi Granada térségét. A földmozgás helyi idő szerint nem sokkal hajnali egy óra után következett be, és Granada mellett Málaga tartományban is érezni lehetett – számolt be róla a Daily Mail.

Épületekben, autókban és utakban is károkat okozott a földrengés Granada térségében

Fotó: YouTube

A jelentések szerint a rengés fészke mindössze két kilométeres mélységben volt, epicentruma Granada közelében helyezkedett el. Néhány perccel később egy kisebb, 2,6-es magnitúdójú utórengést is észleltek Gójar közelében.

A közösségi médiában megjelent felvételeken erősen rázkódó épületek láthatók. Több helyen megrepedtek a falak és az utak, épületelemek és törmelékek zuhantak le, egyes gépkocsikra pedig az épületekről lehulló törmelék került.

Épületekben rekedt embereket mentettek ki a földrengés után

Az andalúziai katasztrófavédelem munkatársai megrongálódott épületekben rekedt embereket mentettek ki. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Antonio Sanz Cabello, az andalúziai regionális kormány alelnöke közölte, hogy a hatóságok veszélyhelyzetet hirdettek. Arra kérték a lakosságot, hogy őrizze meg a nyugalmát, és kerülje az épületek homlokzatait, párkányait, erkélyeit, valamint más olyan szerkezeti elemeket, amelyek lezuhanhatnak.

A hatóságok azt is tanácsolták, hogy akiknek az otthona nem sérült meg, szükségtelenül ne lépjenek ki az épületből, illetve ne járjanak ki-be.

A rengés több embert álmából ébresztett fel

Egy Huétor Vegában élő nő az RTVE spanyol közszolgálati televíziónak azt mondta, hogy a földmozgás olyan erős volt, hogy felébredtek rá. Beszámolója szerint több helyen megrongálódtak a bejáratok, ismerősei pedig a polcokról lezuhant tárgyakról küldtek fényképeket.

Egy másik helyi lakos éppen élőben közvetített a közösségi médiában, amikor megkezdődött a rengés. A felvételen látható, ahogy a helyiség és a bútorok mintegy húsz másodpercen keresztül erősen rázkódnak.

Granada térségében július végén is észleltek földmozgást. Július 26-án 3,7-es magnitúdójú rengés történt a várostól délre, amelyet Granada mellett Málaga tartomány több településén is érezni lehetett.