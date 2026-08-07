Két földrengés is volt a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

A két földrengés magnitúdója 3,5, illetve 2,7 volt, károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.

Földrengés Horvátországban. Fotó: Unsplash

Földrengés volt Horvátországban

A horvát szeizmológiai szolgálat adatai szerint az első, az északi horvát tengerparton észlelt földrengés 1 óra 20 perckor történt, epicentruma Novi Vinodolskitól 11 kilométerre délkeletre volt. A 3,5-ös magnitúdójú rengés erősségét az epicentrum térségében az európai makroszeizmikus skála (EMS) IV-V. fokozatára becsülték.

A földmozgást Crikvenicában, Krk szigetén és Senjben is érezték. A helyiek rövid, erőteljes rengésről számoltak be, amelyet helyenként robbanásszerű hang kísért.

Reggel 8 óra 46 perckor újabb földrengést észleltek a dél-dalmáciai Deubrovnik térségében. Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) első adatai szerint a 2,7-es magnitúdójú rengés epicentruma a bosznia-hercegovinai Trebinjétől 13 kilométerre volt.

A rengést Dubrovnik környékének több településén is érezték. Az EMSC-hez érkezett beszámolók szerint a néhány másodpercig tartó földmozgást morajlás kísérte.