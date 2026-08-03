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földrengés

Két alkalmazott vesztette életét Japánban, miután a földrengés után visszamentek egy bevásárlóközpontba

40 perce
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A főnökük utasítására kellett visszatérnie két alkalmazottnak egy üzletbe Japánban. A Kumamoto prefektúrában július 28-án bekövetkezett 6,8-as erősségű földrengést követően a legfrissebb hírek szerint 38-an vesztették életüket, köztük az a két alkalmazott, akik a katasztrófa utáni robbanásban haltak meg.
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földrengésJapánhalálos áldozatrobbanás

A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban, akik a hírek szerint a főnökük utasítására tértek vissza egy bevásárlóközpontba készpénzért. A munkáltatójuk, a Habita vegyesbolt később bocsánatot kért a "két értékes élet" elvesztéséért.

Rescue officials work at the site of a house, which was damaged in the July 28 earthquake, in Yatsushiro, Kumamoto prefecture on July 30, 2026. Up to 23 people were feared dead on July 30 after a major earthquake in Japan, with four bodies now pulled out from the tangled wreckage of a shopping mall devastated by a suspected gas explosion. (Photo by JIJI Press / AFP) / Japan OUT
A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban / Fotó: JIJI PRESS / AFP

A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban

Az akkor adott utasítások helytelenek voltak, és őszintén sajnálom az elhunytakat

 – mondta el Goji Yuse, a Habita értékesítési igazgatója.

A két áldozat egyike annak a 38 személynek, akik a Kumamoto prefektúrában július 28-án bekövetkezett 6,8-as erősségű földrengés következtében vesztették életüket, és akik közül az egyiket a 22 éves Kurumi Otakeként azonosították, míg a másik alkalmazott kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Otake családja a helyi médiának elmondta, a fiatal nő földrengés után összefutott egy rokonával az Aeon bevásárlóközpont előtt, akinek azt mondta, vissza kellett mennie, mert a cége megkérte, helyezzen át pénzt a pénztárgépből egy széfbe. Ezt a vállalat két képviselője is megerősítette, akik részt vettek Otake vasárnap tartott temetésén, és bocsánatot kértek annak családjától. A cég jelenleg azt mérlegeli, milyen további lépéseket tegyenek az ügyben - írja a BBC.

Eközben egy 4,7-es magnitúdójú földrengés rázta meg péntek este, helyi idő szerint 19:46-kor a Nápolytól nyugatra fekvő Campi Flegrei térségét, 3 kilométeres mélységben. A rengés áramkimaradást okozott mintegy 100 ezer háztartásban, és megzavarta a tömegközlekedést is: felfüggesztették a vasúti és metróközlekedést, a kompjáratok pedig egy megrongálódott kikötő miatt leálltak. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

 

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