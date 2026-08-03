Két alkalmazott vesztette életét Japánban, miután a földrengés után visszamentek egy bevásárlóközpontba

A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban, akik a hírek szerint a főnökük utasítására tértek vissza egy bevásárlóközpontba készpénzért. A munkáltatójuk, a Habita vegyesbolt később bocsánatot kért a "két értékes élet" elvesztéséért.

A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban / Fotó: JIJI PRESS / AFP

A földrengést követő robbanásban halt meg két alkalmazott Japánban

Az akkor adott utasítások helytelenek voltak, és őszintén sajnálom az elhunytakat

– mondta el Goji Yuse, a Habita értékesítési igazgatója.

A két áldozat egyike annak a 38 személynek, akik a Kumamoto prefektúrában július 28-án bekövetkezett 6,8-as erősségű földrengés következtében vesztették életüket, és akik közül az egyiket a 22 éves Kurumi Otakeként azonosították, míg a másik alkalmazott kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Otake családja a helyi médiának elmondta, a fiatal nő földrengés után összefutott egy rokonával az Aeon bevásárlóközpont előtt, akinek azt mondta, vissza kellett mennie, mert a cége megkérte, helyezzen át pénzt a pénztárgépből egy széfbe. Ezt a vállalat két képviselője is megerősítette, akik részt vettek Otake vasárnap tartott temetésén, és bocsánatot kértek annak családjától. A cég jelenleg azt mérlegeli, milyen további lépéseket tegyenek az ügyben - írja a BBC.