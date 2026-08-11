Pokoli pusztítást végzett a földrengés Kolumbiában, százak haltak meg

Kolumbia történetének legerősebb földrengése után a mentők és önkéntesek versenyt futnak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A hétfő reggeli, 7,4-es erősségű földrengésben legalább 169 ember meghalt és több mint 600-an megsérültek, miközben több mint 2700 ember eltűnését jelentették.
A földrengés helyi idő szerint hétfő reggel fél nyolc után rázta meg az ország nyugati részét. A rengés több városban pánikot okozott, az emberek az utcákra menekültek, miközben számos épület megrongálódott vagy teljesen összeomlott.
A legsúlyosabban érintett települések között van Pereira. A városban hétfő este elment az áram, miközben önkéntesek és hivatásos mentők kutattak az összedőlt épületek romjai között.
„Áram nélkül vagyunk. Őszintén szólva olyan, mintha egy zombiváros lenne” – mondta az AFP-nek Juan David Gaitan helyi lakos.
A pereirai repülőtérről készült felvételeken is látható volt, ahogy a mennyezet egy része leszakadt, miközben a megrémült utasok sikoltozva próbáltak fedezékbe húzódni. Az utcákon törmelék borította a járdákat, a lakosság pedig sok helyen maga is bekapcsolódott a mentésbe.
Ezrek sorsa továbbra is bizonytalan
A polgármesterek szövetségének adatai szerint országszerte mintegy 1600 épület sérült meg vagy omlott össze, ebből 165 teljesen megsemmisült. A mentők több helyszínen puszta kézzel távolítják el a törmeléket, hogy minél gyorsabban eljuthassanak az esetlegesen a romok alatt rekedt emberekhez.
A katasztrófa nagyságát jól mutatja, hogy hétfő estig több mint 2700 eltűnt személyről érkezett bejelentés. Sok család a közösségi oldalakon próbál információt szerezni hozzátartozóiról.
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Dana Carolina Zamora például 60 éves nagybátyját, Miguel Ángel Zamorát keresi. A férfi egy, a földrengés epicentrumához közeli vidéki területen, El Cairo közelében élt. A család egy olyan fényképet tett közzé róla, amelyen kutyáját tartja a kezében.
„Félünk. Reméljük, hogy nincs baj, és csak kommunikációs problémáról van szó. De semmit sem hallottunk felőle” – mondta Zamora.
A mindössze három napja hivatalban lévő Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök szükségállapotot hirdetett, és bejelentette, hogy a mentési munkálatokhoz mozgósította az ország teljes katonai és rendőri apparátusát.
Az Egyesült Államok is jelezte, hogy figyelemmel követi a helyzetet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi médiában azt írta, hogy a Trump-adminisztráció készen áll támogatást nyújtani a kolumbiaiaknak. Floridában több humanitárius szervezet is megkezdte a segítségnyújtás előkészítését.
A Vatikán közlése szerint XIV. Leó pápa mélyen megrendült a kolumbiai földrengés miatt. Pietro Parolin bíboros államtitkár közölte, hogy a pápa imádkozik az áldozatokért és a katasztrófa érintettjeinek mielőbbi felépüléséért.
A mentési munkálatok kedden is teljes erővel folytatódtak. A hatóságok és a helyi lakosok abban bíznak, hogy a romok alól még sikerül túlélőket kimenteni, miközben a több ezer eltűnt ember miatt továbbra is rendkívül feszült a helyzet.