Pokoli pusztítást végzett a földrengés Kolumbiában, százak haltak meg

Kolumbia történetének legerősebb földrengése után a mentők és önkéntesek versenyt futnak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A hétfő reggeli, 7,4-es erősségű földrengésben legalább 169 ember meghalt és több mint 600-an megsérültek, miközben több mint 2700 ember eltűnését jelentették.

Földrengés pusztított Kolumbiában: legalább 169 halott, több mint 2700 eltűnt

Fotó: ALEXIS MUNERA / ANADOLU

A földrengés helyi idő szerint hétfő reggel fél nyolc után rázta meg az ország nyugati részét. A rengés több városban pánikot okozott, az emberek az utcákra menekültek, miközben számos épület megrongálódott vagy teljesen összeomlott.

A legsúlyosabban érintett települések között van Pereira. A városban hétfő este elment az áram, miközben önkéntesek és hivatásos mentők kutattak az összedőlt épületek romjai között.

„Áram nélkül vagyunk. Őszintén szólva olyan, mintha egy zombiváros lenne” – mondta az AFP-nek Juan David Gaitan helyi lakos.

A pereirai repülőtérről készült felvételeken is látható volt, ahogy a mennyezet egy része leszakadt, miközben a megrémült utasok sikoltozva próbáltak fedezékbe húzódni. Az utcákon törmelék borította a járdákat, a lakosság pedig sok helyen maga is bekapcsolódott a mentésbe.

Ezrek sorsa továbbra is bizonytalan

A polgármesterek szövetségének adatai szerint országszerte mintegy 1600 épület sérült meg vagy omlott össze, ebből 165 teljesen megsemmisült. A mentők több helyszínen puszta kézzel távolítják el a törmeléket, hogy minél gyorsabban eljuthassanak az esetlegesen a romok alatt rekedt emberekhez.

A katasztrófa nagyságát jól mutatja, hogy hétfő estig több mint 2700 eltűnt személyről érkezett bejelentés. Sok család a közösségi oldalakon próbál információt szerezni hozzátartozóiról.

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