Hatalmas földrengés rázta meg Kolumbiát, emberek menekültek ki az épületekből

A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, mintegy 400 kilométerre nyugatra Kolumbia fővárosától, Bogotától. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) és a kolumbiai hatóságok is megerősítették a jelentős erejű földmozgást.

Földrengés rázta meg Kolumbiát: 7,4-es rengés után sérültekről és károkról érkeztek hírek

Fotó: Getty Images

A rengést követően több településen is evakuálták az épületeket. Az emberek a szabadba menekültek, miközben a hatóságok igyekeztek felmérni, hogy mekkora károkat okozott a természeti katasztrófa.

Sérültekről és jelentős károkról érkeztek hírek

A rengés által érintett Chocó tartomány kormányzója, Nubia Carolina Córdoba-Curi arról számolt be, hogy Quibdó városában sérültek is vannak, és jelentős károk keletkeztek az épületekben. A tartományi vezetés közlése szerint a helyzet pontos felmérése jelenleg is zajlik.

A hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat a sérültek számáról, és arról sincs teljes körű információ, hogy pontosan hány épület rongálódott meg. A mentőegységek és a helyi szervek folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket.

A hétfői rengés epicentrumához közeli térség Kolumbia egyik nyugati tartománya, Chocó, amelynek több településén is érezni lehetett a földmozgást. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a károk felméréséig körültekintően járjanak el a megrongálódott épületek közelében.

A következő órákban további információk várhatók a sérültekről és az anyagi károkról.