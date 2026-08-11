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halálos áldozat

Földrengés Kolumbiában: nőtt az áldozatok száma

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos természeti katasztrófa sújtotta Kolumbiát, ahol épületek tucatjai omlottak össze, és emberek rekedhettek a romok alatt. A 7,4-es földrengés legalább 132 halálos áldozatot követelt, több mint 480 ember pedig megsérült.
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halálos áldozatépületföldrengéskolumbiában

Újabb súlyos részletek érkeztek a Kolumbiát megrázó, 7,4-es erősségű földrengésről. A halálos áldozatok száma tovább emelkedett, miközben több városból összeomlott épületekről és a romok alatt rekedt emberekről érkeznek jelentések.

kolumbiai földrengés
Többen meghaltak és sok a súlyos sérültje a kolumbiai földrengésnek Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Legalább 132 halottja van a kolumbiai földrengésnek

Kolumbiát 7,4-es erősségű földrengés rázta meg, amely az elmúlt évek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozta az országban. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, miközben a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

A földrengés helyi idő szerint 7 óra 34 perckor történt, epicentruma Chocó tartományban, San José del Palmar közelében volt. A rengés 103 kilométeres mélységből indult, és több száz kilométeres körzetben érezni lehetett.

Legalább 132 ember meghalt, több mint 480-an pedig megsérültek. A legsúlyosabb károkat Pereirában jelentették, ahol a nagyvárosi térségben legalább 40 ember vesztette életét, 65 épület pedig összeomlott. Tizenöt romba dőlt épület alatt emberek rekedhettek.

Drámai videón a pusztító, 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés

Caliban további 32 épület omlott össze, és több regionális repülőtér is megrongálódott. A földrengést Bogotában, valamint Venezuelában, Ecuadorban és Panamában is érezni lehetett. A mentőcsapatok tovább kutatnak a romok között, ezért a hatóságok attól tartanak, hogy a halottak száma tovább nőhet – írja a BBC.

 

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