Földrengés Kolumbiában: nőtt az áldozatok száma

Újabb súlyos részletek érkeztek a Kolumbiát megrázó, 7,4-es erősségű földrengésről. A halálos áldozatok száma tovább emelkedett, miközben több városból összeomlott épületekről és a romok alatt rekedt emberekről érkeznek jelentések.

Többen meghaltak és sok a súlyos sérültje a kolumbiai földrengésnek Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Legalább 132 halottja van a kolumbiai földrengésnek

Kolumbiát 7,4-es erősségű földrengés rázta meg, amely az elmúlt évek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozta az országban. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, miközben a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

A földrengés helyi idő szerint 7 óra 34 perckor történt, epicentruma Chocó tartományban, San José del Palmar közelében volt. A rengés 103 kilométeres mélységből indult, és több száz kilométeres körzetben érezni lehetett.

Legalább 132 ember meghalt, több mint 480-an pedig megsérültek. A legsúlyosabb károkat Pereirában jelentették, ahol a nagyvárosi térségben legalább 40 ember vesztette életét, 65 épület pedig összeomlott. Tizenöt romba dőlt épület alatt emberek rekedhettek.

Caliban további 32 épület omlott össze, és több regionális repülőtér is megrongálódott. A földrengést Bogotában, valamint Venezuelában, Ecuadorban és Panamában is érezni lehetett. A mentőcsapatok tovább kutatnak a romok között, ezért a hatóságok attól tartanak, hogy a halottak száma tovább nőhet – írja a BBC.