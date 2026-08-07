Műtét közben csapott le a földrengés, az orvosok testükkel védték a beteget – videó

Nyilvánosságra került egy felvétel a japán kórházban történt földrengésről. A videón az látható, ahogy műtét közben az orvosok saját testükkel védik a műtőasztalon fekvő beteget.

Műtét közben érte el a kórházat egy földrengés Japánban – videó készült, hogy az orvosok testükkel védik a betegeket (illusztráció) Forrás: Pexels

Földrengés rázta meg a műtőt, az orvosok testükkel védték a beteget

Július 28-án 6,8-as erősségű földrengés rázta meg Japánt. A rengés a Kumamoto Általános Kórházat is elérte, ahol éppen négy műtét zajlott.Egy most közzétett biztonságikamera-felvételen látható, ahogy egy hasi operáció közben az egészségügyi dolgozók saját testükkel védik a műtőasztalon fekvő beteget, miközben a berendezések hevesen kilengenek. Egy ápoló közben kinyitotta az ajtót, hogy biztosítsa a menekülési útvonalat. A kórház közlése szerint mind a négy műtétet sikeresen befejezték. Az intézmény a rengés után átmenetileg felfüggesztette a járóbeteg-ellátást, majd augusztus 5-én visszatért a normál működéshez – írta meg a BBC.