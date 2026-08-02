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földrengés

40 éve nem látott erősségű földrengés rázta meg Nápoly térségét, sok a sérült – fotók

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Erős földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly környékét, melynek során legalább 26 ember megsérült. A földrengés jelentős károkat is okozott, a hatóságok pedig az utórengések miatt készültségben vannak. Legalább 5 embert kórházba kellett vinni, és mintegy 300 embert evakuáltak. A régióban 40 éve nem volt ilyen erősségű rengés.
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földrengésOlaszországNápoly

A 4,7-es magnitúdójú földrengés péntek este, helyi idő szerint 19:46-kor rázta meg a Nápolytól nyugatra fekvő Campi Flegrei térségét, 3 kilométeres mélységben. A terület az elmúlt időszakban kiemelt figyelem alatt állt a fokozódó szeizmikus aktivitása miatt.

POZZUOLI, ITALY - AUGUST 1: This picture shows rocks fallen from a ridge after an earthquake near the Solfatara volcanic crater in the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic region in Pozzuoli on August 1, 2026. An earthquake measuring 4.7 on the Richter scale – the strongest in the last 40 years – was felt on 31 July 2026. There were over 30 aftershocks, which were felt in Naples, the Gulf of Naples, Ischia and Procida. Twenty-one people injured, two of whom were in a critical condition. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP), Nápoly, Olaszország, földrengés
40 éve nem volt ilyen erősségű földrengés a régióban 
Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

A rengés áramkimaradást okozott mintegy 100 ezer háztartásban, és megzavarta a tömegközlekedést is: felfüggesztették vasúti és metróközlekedést, a kompjáratok pedig egy megrongálódott kikötő miatt leálltak.

A rengéseket Nápolyban, Ischia szigetén és a Sorrentói-félszigeten is érezni lehetett – írja a Guardian.

POZZUOLI, ITALY - AUGUST 1: This picture shows the San Marco church damaged after an earthquake in the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic region in Pozzuoli on August 1, 2026. An earthquake measuring 4.7 on the Richter scale – the strongest in the last 40 years – was felt on 31 July 2026. There were over 30 aftershocks, which were felt in Naples, the Gulf of Naples, Ischia and Procida. Twenty-one people injured, two of whom were in a critical condition. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP), Nápoly, Olaszország, földrengés
Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Az emberek pánikszerűen az utcákra menekültek, több helyen sziklaomlások voltak és épületek rongálódtak meg. A legsúlyosabb károk Pozzuoli városában keletkeztek, ahol egy épület részben összeomlott, további kilencet pedig életveszélyessé nyilvánítottak.

POZZUOLI, ITALY - AUGUST 1: This picture shows the port of Pozzuoli closed after an earthquake in the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic region in Pozzuoli on August 1, 2026. An earthquake measuring 4.7 on the Richter scale – the strongest in the last 40 years – was felt on 31 July 2026. There were over 30 aftershocks, which were felt in Naples, the Gulf of Naples, Ischia and Procida. Twenty-one people injured, two of whom were in a critical condition. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP), Nápoly, Olaszország, földrengés
Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Legalább 26 ember megsérült, közülük öt embert kórházba vittek. A hatóságok körülbelül 300 embert evakuáltak otthonaikból.

A földrengést mintegy 60 utórengés követte, köztük egy 3,1-es erősségű is.

Az olasz polgári védelem szerint a térségben továbbra is fennáll a fokozott szeizmikus és vulkáni aktivitás veszélye, ezért folyamatosan figyelik a helyzet alakulását.

POZZUOLI, ITALY - AUGUST 1: A closed street is seen after some bricks felt on a car after an earthquake in the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic region in Pozzuoli on August 1, 2026. An earthquake measuring 4.7 on the Richter scale – the strongest in the last 40 years – was felt on 31 July 2026. There were over 30 aftershocks, which were felt in Naples, the Gulf of Naples, Ischia and Procida. Twenty-one people injured, two of whom were in a critical condition. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP), Nápoly, Olaszország, földrengés
Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Tovább emelkedett a japán földrengés áldozatainak száma

Kumamoto prefektúra településein továbbra is komoly gondot okoz a víz- és áramhiány, sok háztartásban még mindig nem állt helyre az ellátás. A japán földrengés következményei egyre súlyosabbak, a halálos áldozatok száma már 17-re emelkedett.

 

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