40 éve nem látott erősségű földrengés rázta meg Nápoly térségét, sok a sérült – fotók

A 4,7-es magnitúdójú földrengés péntek este, helyi idő szerint 19:46-kor rázta meg a Nápolytól nyugatra fekvő Campi Flegrei térségét, 3 kilométeres mélységben. A terület az elmúlt időszakban kiemelt figyelem alatt állt a fokozódó szeizmikus aktivitása miatt.

40 éve nem volt ilyen erősségű földrengés a régióban

Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

A rengés áramkimaradást okozott mintegy 100 ezer háztartásban, és megzavarta a tömegközlekedést is: felfüggesztették vasúti és metróközlekedést, a kompjáratok pedig egy megrongálódott kikötő miatt leálltak.

A rengéseket Nápolyban, Ischia szigetén és a Sorrentói-félszigeten is érezni lehetett – írja a Guardian.

Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Az emberek pánikszerűen az utcákra menekültek, több helyen sziklaomlások voltak és épületek rongálódtak meg. A legsúlyosabb károk Pozzuoli városában keletkeztek, ahol egy épület részben összeomlott, további kilencet pedig életveszélyessé nyilvánítottak.

Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Legalább 26 ember megsérült, közülük öt embert kórházba vittek. A hatóságok körülbelül 300 embert evakuáltak otthonaikból.

A földrengést mintegy 60 utórengés követte, köztük egy 3,1-es erősségű is.

Az olasz polgári védelem szerint a térségben továbbra is fennáll a fokozott szeizmikus és vulkáni aktivitás veszélye, ezért folyamatosan figyelik a helyzet alakulását.

Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Tovább emelkedett a japán földrengés áldozatainak száma

Kumamoto prefektúra településein továbbra is komoly gondot okoz a víz- és áramhiány, sok háztartásban még mindig nem állt helyre az ellátás. A japán földrengés következményei egyre súlyosabbak, a halálos áldozatok száma már 17-re emelkedett.