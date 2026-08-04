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földrengés

Földrengés Nápolyban: összedőlt házak és több sérült maradt a katasztrófa után - galéria

19 perce
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Legalább öt embert kórházba szállítottak, és mintegy 300-at evakuáltak az elmúlt 40 év legerősebb földrengése után Dél-Olaszországban. A Nápoly környéki szeizmikus aktivitás után több ház összedőlt, és emberek kerültek az utcára.
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földrengésnápolyszeizmikus aktivitás

Legalább 26 ember megsérült, miután egy 4,7-es erősségű földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly közeli régiót.

Erős földrengés rázta meg az olaszországi Nápoly közelében található Pozzuoli városát.
Erős földrengés rázta meg az olaszországi Nápoly közelében található Pozzuoli városát. Fotó: Felice De Martino/Prifimedia

Körülbelül 300 embert evakuáltak a nápolyi földrengés miatt

A péntek este 19:46-kor bekövetkezett szeizmikus aktivitás áramkimaradásokat okozott, megzavarta a tömegközlekedést, és megrongált egy mólót a Campi Flegrei területén, amely Európa legnagyobb vulkáni kráterének ad otthont.

Ez az elmúlt 40 év legerősebb földrengése a régióban, amely egy sziklafal részleges omlását és több üresen álló épület összedőlését okozta. A sérültek közül legalább öt embert kórházba szállítottak, és körülbelül 300 embert evakuáltak az otthonából a rengés epicentrumához közeli Pozzuoli városában, miután a földmozgás földcsuszamlásokat váltott ki. Sok lakos az utcán töltötte az éjszakát, tartva attól, hogy otthonaik megsérülnek vagy összedőlnek.

A legnagyobb károkat Pozzuoliban jelentették, ahol egy épület részben összeomlott, és nagy törmelékdarabok zúzták szét a parkoló autókat, de személyi sérülés nem történt. Emellett 9 épületet veszélyesnek tituláltak.

A 3 km-es mélységben kialakult rengést Nápoly-szerte, Ischia szigetén, sőt még a Sorrentói-félszigeten is érezni lehetett. Az olasz nemzeti geofizikai és vulkanológiai intézet közlése szerint a mozgás egy jelenleg is zajló földrengésraj része volt. A főrengést követően körülbelül 60 további utórengést regisztráltak, köztük a hajnali 5:47-kor bekövetkező, 3,1-es erősségű rengést, amit Bacoli, Pozzuoli és Nápoly lakói is érezték - írta a The Guardian.

Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Földrengés Nápolyban, FöldrengésNápolyban
Galéria: Földrengés Nápolyban: házakat rombolt le, embereket űzött az utcára
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Erős földrengés rázta meg az olaszországi Nápoly közelében található Pozzuoli városát. Épületet megrongáltak, és több száz ember vesztette el otthonát

 

 

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