Földrengés Nápolyban: összedőlt házak és több sérült maradt a katasztrófa után - galéria

Legalább 26 ember megsérült, miután egy 4,7-es erősségű földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly közeli régiót.

Erős földrengés rázta meg az olaszországi Nápoly közelében található Pozzuoli városát. Fotó: Felice De Martino/Prifimedia

Körülbelül 300 embert evakuáltak a nápolyi földrengés miatt

A péntek este 19:46-kor bekövetkezett szeizmikus aktivitás áramkimaradásokat okozott, megzavarta a tömegközlekedést, és megrongált egy mólót a Campi Flegrei területén, amely Európa legnagyobb vulkáni kráterének ad otthont.

Ez az elmúlt 40 év legerősebb földrengése a régióban, amely egy sziklafal részleges omlását és több üresen álló épület összedőlését okozta. A sérültek közül legalább öt embert kórházba szállítottak, és körülbelül 300 embert evakuáltak az otthonából a rengés epicentrumához közeli Pozzuoli városában, miután a földmozgás földcsuszamlásokat váltott ki. Sok lakos az utcán töltötte az éjszakát, tartva attól, hogy otthonaik megsérülnek vagy összedőlnek.

A legnagyobb károkat Pozzuoliban jelentették, ahol egy épület részben összeomlott, és nagy törmelékdarabok zúzták szét a parkoló autókat, de személyi sérülés nem történt. Emellett 9 épületet veszélyesnek tituláltak.

A 3 km-es mélységben kialakult rengést Nápoly-szerte, Ischia szigetén, sőt még a Sorrentói-félszigeten is érezni lehetett. Az olasz nemzeti geofizikai és vulkanológiai intézet közlése szerint a mozgás egy jelenleg is zajló földrengésraj része volt. A főrengést követően körülbelül 60 további utórengést regisztráltak, köztük a hajnali 5:47-kor bekövetkező, 3,1-es erősségű rengést, amit Bacoli, Pozzuoli és Nápoly lakói is érezték - írta a The Guardian.