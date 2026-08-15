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peru

Közel 600 ember vesztette életét egy mindössze 2 perces földrengés alatt

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Fotó: JAIME RAZURI
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595 halott, 2291 sérült. Pont 19 éve pusztító földrengés döntötte romba Peru városait.
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peruföldrengésepicentrum

Napra pontosan 19 évvel ezelőtt, 2007. augusztus 15-én, helyi idő szerint 18:40-kor 8-as erősségű földrengés rázta meg Perut. A pusztítás még a rengésekhez szokott országot is sokkolta: van olyan érintett város, amely a mai napig nem állt talpra teljesen, és várhatóan még hosszú éveken keresztül nem is fog.

Életeket követelt és otthonokat pusztított el a 2007-es perui földrengés
Életeket követelt és otthonokat pusztított el a 2007-es perui földrengés
Fotó: JAIME RAZURI / AFP

595 életet követelt összesen a 2007-es perui földrengés, melynek epicentruma a főváros Limától 150 kilométerre dél-délkeletre volt, 39 kilométer mélységben. A rengés a Dél-Amerikai- és a Nazca-lemezek találkozásánál alakult ki. A földrengés egyes területeken a 12 fokú módosított Mercalli-skála szerint elérte a XI-es, extrém erősséget, de más területeken is IX-re, erőszakosra skálázták be. A rengés leginkább Pisco, Ica, Chincha Alta (Ica régió) és  San Vicente de Cañete (Lima régió) települését érintette, de még a fővárosban is érzékelték. Mindössze két percig tartott, a rombolás és a tragédia azonban évtizedekre sebet ejtett az országon és lakóin.

Egy épület romjai temettek maguk alá egy autót Pisco városában. Ez a település szenvedte el a legnagyobb károkat: szinte minden épület összedőlt
Egy épület romjai temettek maguk alá egy autót Pisco városában. Ez a település szenvedte el a legnagyobb károkat: szinte minden épület összedőlt
Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Közel 600 életet követelt a 2007-es perui földrengés

A legnagyobb csapás Pisco városát sújtotta: csak innen 430 halálesetet jelentettek. Ebből 148 áldozat amiatt vesztette életét, hogy a városközpontban összeroskadt egy katedrális: a földrengés idején ugyanis épp szentmisét tartottak. A város épületeinek 85 százaléka megsemmisült. A város mára sem állt talpra: sokan, akik elvesztették az otthonukat, közel két évtized múltán is ideiglenes szálláshelyen laknak.

A 2007-es földrengés okozta pusztítások Peruban:

  • 595 ember vesztette életét
  • 2291 ember sérült meg
  • 58,581 ház semmisült meg
  • további 13,585 volt érintett a rengésekben
  • 103 kórház szenvedett károkat
  • 14 kórház megsemmisült
  • Tambo de Mora börtönének falai közül 697 elítélt szökött meg a földrengés során
A földrengés egyes területeken a 12 fokú módosított Mercalli-skála szerint elérte a XI-es, extrém erősséget
A földrengés egyes területeken a 12 fokú módosított Mercalli-skála szerint elérte a XI-es, extrém erősséget
Fotó: JAIME RAZURI / AFP

A beszámolók szerint tovább nehezítette a helyzetet, hogy az első válaszreakciók, mentő- és segítő akciók igen kaotikusnak bizonyultak. A kezdeti szervezetlenségen idővel azonban úrrá lettek végül a hatóságok.

 

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