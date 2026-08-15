Közel 600 ember vesztette életét egy mindössze 2 perces földrengés alatt

Napra pontosan 19 évvel ezelőtt, 2007. augusztus 15-én, helyi idő szerint 18:40-kor 8-as erősségű földrengés rázta meg Perut. A pusztítás még a rengésekhez szokott országot is sokkolta: van olyan érintett város, amely a mai napig nem állt talpra teljesen, és várhatóan még hosszú éveken keresztül nem is fog.

Életeket követelt és otthonokat pusztított el a 2007-es perui földrengés

Fotó: JAIME RAZURI / AFP

595 életet követelt összesen a 2007-es perui földrengés, melynek epicentruma a főváros Limától 150 kilométerre dél-délkeletre volt, 39 kilométer mélységben. A rengés a Dél-Amerikai- és a Nazca-lemezek találkozásánál alakult ki. A földrengés egyes területeken a 12 fokú módosított Mercalli-skála szerint elérte a XI-es, extrém erősséget, de más területeken is IX-re, erőszakosra skálázták be. A rengés leginkább Pisco, Ica, Chincha Alta (Ica régió) és San Vicente de Cañete (Lima régió) települését érintette, de még a fővárosban is érzékelték. Mindössze két percig tartott, a rombolás és a tragédia azonban évtizedekre sebet ejtett az országon és lakóin.

Egy épület romjai temettek maguk alá egy autót Pisco városában. Ez a település szenvedte el a legnagyobb károkat: szinte minden épület összedőlt

Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Közel 600 életet követelt a 2007-es perui földrengés

A legnagyobb csapás Pisco városát sújtotta: csak innen 430 halálesetet jelentettek. Ebből 148 áldozat amiatt vesztette életét, hogy a városközpontban összeroskadt egy katedrális: a földrengés idején ugyanis épp szentmisét tartottak. A város épületeinek 85 százaléka megsemmisült. A város mára sem állt talpra: sokan, akik elvesztették az otthonukat, közel két évtized múltán is ideiglenes szálláshelyen laknak.

A 2007-es földrengés okozta pusztítások Peruban:

595 ember vesztette életét

2291 ember sérült meg

58,581 ház semmisült meg

további 13,585 volt érintett a rengésekben

103 kórház szenvedett károkat

14 kórház megsemmisült

Tambo de Mora börtönének falai közül 697 elítélt szökött meg a földrengés során

A földrengés egyes területeken a 12 fokú módosított Mercalli-skála szerint elérte a XI-es, extrém erősséget

Fotó: JAIME RAZURI / AFP

A beszámolók szerint tovább nehezítette a helyzetet, hogy az első válaszreakciók, mentő- és segítő akciók igen kaotikusnak bizonyultak. A kezdeti szervezetlenségen idővel azonban úrrá lettek végül a hatóságok.