Földrengés rázta meg Pisa környékét – ez történt a világhírű ferde toronnyal

Erős földrengés rázta meg kedden délelőtt az olaszországi Toszkánát. A 4,3-as magnitúdójú rengés központja Pisa közelében volt, a földmozgás pedig rövid időre pánikot keltett a lakosság és a turisták körében. A hatóságok szerint azonban sérültekről és jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett bejelentés –írja az olasz ANSA hírportál.

A pisai Keresztelőkápolna (balra), a dóm (középen) és a világhírű ferde torony a Csodák terén (Piazza dei Miracoli) az olaszországi Pisa városában

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A földrengést több városban is érezni lehetett

A rengés helyi idő szerint 10:15 körül következett be. Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) tájékoztatása szerint az epicentrum mintegy hét kilométerre feküdt Pisától. A földmozgást követően több száz segélyhívás futott be az olasz katasztrófavédelemhez.

Különös figyelem irányult Pisa legismertebb jelképére, a világhírű ferde toronyra.

A hatóságok megnyugtatták a közvéleményt: a történelmi műemlék nem sérült meg, és továbbra is fogadja a látogatókat.

A rengést nemcsak Pisában, hanem Luccában és Toszkána több más városában is érezni lehetett. Elővigyázatosságból több épületet kiürítettek, ám komolyabb károkról egyelőre sehol sem számoltak be.

Olaszország Európa egyik legaktívabb földrengésveszélyes térsége, mivel az afrikai és az eurázsiai kőzetlemez találkozásánál fekszik. Alig néhány nappal ezelőtt Nápoly környékét is erős földrengés rázta meg: a 4,7-es magnitúdójú földmozgás – amely a térségben negyven éve a legerősebbnek számított – 26 ember sérülését okozta.