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földrengés

Újabb földrengés rázta meg Romániát kedd este

11 perce
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4,5-ös erősségű földrengést mértek kedd este Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben. Augusztusban eddig már 14 földrengés történt Romániában, idén pedig a második, amely ilyen erősségű volt.
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földrengésRichter-skálaRománia

Földrengés rázta meg kedd este Romániát. Az országos földfizikai intézet (INCDFP) közlése szerint a Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földmozgás kedden 20 óra 21 perckor történt Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben. A szeizmikus mozgás 140 kilométeres mélységben következett be, az epicentruma 52 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 57 kilométerre Brassótól, 62 kilométerre Buzăutól, 66 kilométerre Focşani-tól és 76 kilométerre Ploieşti-től.

földrengés
Újabb földrengés történt Romániában / Fotó: Getty Images

Újabb földrengés történt Romániában

A Maszol beszámolójában azt írják, augusztusban eddig 14, a Richter-skála szerint 2,4 és 4,5 közötti erősségű földrengés történt Romániában, míg idén ez már a második 4,5-ös erősségű földrengés: az első február 26-án következett be Vrancea megyében. Hozzátették, ennél erősebb szeizmikus mozgás idén még nem történt.

Pokoli pusztításhoz vezetett a földrengés Kolumbiában

Mindeközben rendkívüli pusztítást okozott a 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén. A legutóbbi hírek szerint a mentők kedden is túlélők után kutattak a romok között. A földrengés legkevesebb 169 ember halálát okozta, több mint 600-an megsérültek, miközben több mint 2700 emberről továbbra sincs hír. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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