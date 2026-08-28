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földrengés

Földrengés rázta meg Sydney-t, több százan érezték a rázkódást

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 3,4-es erősségű földrengés rázta meg Sydney-t, helyi idő szerint péntek délután. A földrengés mélysége 3 kilométer volt, és több százan számoltak be arról, hogy érezték a rázkódást.
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földrengésSydneybeszámoló

Egy 3,4-es erősségű földrengés rázta meg Sydney délnyugati részét. A földmozgást helyi idő szerint péntek délután 1 óra után észlelték, a mélysége pedig 3 kilométer volt.

földrengés
Földrengés rázta meg Sydney-t / Fotó: Getty Images (Képünk illusztráció)

Földrengés rázta meg Sydney-t

A Daily Mail azt írja, eddig már több mint 500-an számoltak be arról, hogy észlelték a földrengést: egy nő szerint még a háza ablakai is beleremegtek, habár az egész csupán 10 másodpercig tartott. 

Olyan volt, mintha valami nehéz csapódott volna neki tetőmnek, és nagyon hangos volt!

- jelentette be egy másik személy, míg mások arról számoltak be, hogy a rengést Mount Annanban, Holsworthyban és Gregory Hillsben, valamint további délnyugati külvárosokban is érezték. 

Az ilyen erősségű földrengések egyébként általában nem okoznak sérüléseket vagy széleskörű károkat - nem úgy, mint Japánban, ahol a közelmúltban egy 5,9-es erősségű földrengés történt Ibaraki prefektúrában, mintegy 70 kilométeres mélységben. Négy prefektúrában összesen 23 ember sérült meg, többségük akkor, amikor álmukból felriadva elestek vagy bútoroknak, ajtóknak ütköztek.

 

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