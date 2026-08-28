Földrengés rázta meg Sydney-t, több százan érezték a rázkódást

Egy 3,4-es erősségű földrengés rázta meg Sydney délnyugati részét. A földmozgást helyi idő szerint péntek délután 1 óra után észlelték, a mélysége pedig 3 kilométer volt.

Földrengés rázta meg Sydney-t / Fotó: Getty Images (Képünk illusztráció)

Földrengés rázta meg Sydney-t

A Daily Mail azt írja, eddig már több mint 500-an számoltak be arról, hogy észlelték a földrengést: egy nő szerint még a háza ablakai is beleremegtek, habár az egész csupán 10 másodpercig tartott.

Olyan volt, mintha valami nehéz csapódott volna neki tetőmnek, és nagyon hangos volt!

- jelentette be egy másik személy, míg mások arról számoltak be, hogy a rengést Mount Annanban, Holsworthyban és Gregory Hillsben, valamint további délnyugati külvárosokban is érezték.