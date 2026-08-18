Ismét földrengés rázta meg Spanyolországot, egy gyermeket kórházba kellett szállítani

Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében, a 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek - közölte Antonio Sanz tartományi alelnök kedden. Tájékoztatása szerint az egyik sérültet, egy gyereket kórházba szállítottak.

Földrengés volt kedden Granadában / Fotó: Getty Images

Földrengés volt kedden Granadában

A földrengés epicentruma Gójar településen volt kedden délelőtt. Számos utórengést is mértek, a Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) jelentése szerint ezek között is volt olyan, amely meghaladta a 4-es erősséget.

A földmozgást több mint 60 településen érezték, Granadából többen jelezték, hogy látták, ahogy lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet - írja az MTI.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy a lehulló törmelék veszélye miatt ne tartózkodjanak épületek közelében, a granadai metró üzemeltetője pedig óránként 30 kilométerre csökkentette a szerelvények sebességét.

Elővigyázatosságból kiürítették a turisták által közkedvelt Alhambra-komplexumhoz tartozó Naszrid-palotákat és az Alcazabát.

A látványosság más részein egyelőre tovább zajlanak a vezetett túrák.

Egy műemléki szakértői csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet azóta, hogy múlt szombaton 4,8-as földrengést észleltek a térségben, amely autókat, épületeket is megrongált, és több embert kellett épületekből kimenteni.

Az elmúlt napokban mintegy száz kisebb utórengés követte a szombati földmozgást.

Szombat hajnalban 5,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg a dél-spanyolországi Granada térségét / Fotó: ENRIQUE FAJARDO / AFP

A regionális kormány a hétvégén aktiválta a szeizmikus kockázati terv készenléti fázisát. Az újabb erős rengés miatt bejelentette, hogy hamarosan összehívják a vészhelyzeti tanácsadó testület ülését is.

A szakértők szerint a szeizmikus aktivitás és az utórengések folytatódhatnak a térségben, ezért fontos tudni, hogyan kell ilyen helyzetekben eljárni. Kérem, kövessük az útmutatásokat, és őrizzük meg nyugalmunkat

- írta Juan Manuel Moreno, Andalúzia elnöke az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Mindeközben legalább 68 ember meghalt, több mint százan megsérültek egy 7,7-es erősségű földrengésben. Indonézia keleti részén több mint 12 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, miközben a túlélők sürgős segítségre várnak. A mentést a földcsuszamlások és az újabb utórengések is nehezítik. A további részleteket ITT lehet elolvasni!