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földrengés

Ismét földrengés rázta meg Spanyolországot, egy gyermeket kórházba kellett szállítani

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Hárman könnyebben megsérültek, amikor földrengés volt az andalúziai Granada térségében. A tartományi alelnök közleménye szerint az egyik sérültet, egy gyereket kórházba szállítottak. A földrengés epicentruma Gójar településen volt kedden délelőtt, és számos utórengést is mértek.
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földrengésGranadakórház

Ismét földrengés volt az andalúziai Granada térségében, a 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek - közölte Antonio Sanz tartományi alelnök kedden. Tájékoztatása szerint az egyik sérültet, egy gyereket kórházba szállítottak.

földrengés
Földrengés volt kedden Granadában  / Fotó: Getty Images

Földrengés volt kedden Granadában 

A földrengés epicentruma Gójar településen volt kedden délelőtt. Számos utórengést is mértek, a Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) jelentése szerint ezek között is volt olyan, amely meghaladta a 4-es erősséget.

A földmozgást több mint 60 településen érezték, Granadából többen jelezték, hogy látták, ahogy lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet - írja az MTI.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy a lehulló törmelék veszélye miatt ne tartózkodjanak épületek közelében, a granadai metró üzemeltetője pedig óránként 30 kilométerre csökkentette a szerelvények sebességét.

Elővigyázatosságból kiürítették a turisták által közkedvelt Alhambra-komplexumhoz tartozó Naszrid-palotákat és az Alcazabát. 

A látványosság más részein egyelőre tovább zajlanak a vezetett túrák.

Egy műemléki szakértői csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet azóta, hogy múlt szombaton 4,8-as földrengést észleltek a térségben, amely autókat, épületeket is megrongált, és több embert kellett épületekből kimenteni.

Az elmúlt napokban mintegy száz kisebb utórengés követte a szombati földmozgást.

A picture taken on August 15, 2026 shows broken tiles on the floor at the entrance of San Miguel Bajo Church, in El Albayzin barrio of Granada, Andalusia, after an overnight seismic tremor. No casualties or serious and widespread structural damage were reported as a 5-level magnitude earthquake rocks Spain's tourist jewel Granada in the night of August 14-15, 2026. (Photo by Enrique Fajardo / AFP)
Szombat hajnalban 5,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg a dél-spanyolországi Granada térségét / Fotó: ENRIQUE FAJARDO / AFP

A regionális kormány a hétvégén aktiválta a szeizmikus kockázati terv készenléti fázisát. Az újabb erős rengés miatt bejelentette, hogy hamarosan összehívják a vészhelyzeti tanácsadó testület ülését is.

A szakértők szerint a szeizmikus aktivitás és az utórengések folytatódhatnak a térségben, ezért fontos tudni, hogyan kell ilyen helyzetekben eljárni. Kérem, kövessük az útmutatásokat, és őrizzük meg nyugalmunkat

- írta Juan Manuel Moreno, Andalúzia elnöke az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Mindeközben legalább 68 ember meghalt, több mint százan megsérültek egy 7,7-es erősségű földrengésben. Indonézia keleti részén több mint 12 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, miközben a túlélők sürgős segítségre várnak. A mentést a földcsuszamlások és az újabb utórengések is nehezítik. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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