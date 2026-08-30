Megörült a 3 millió forintnyi nyereményének a 65 éves nő, aztán kiderült, hogy sokkal többet nyert

Egy michigani nő azt hitte, hogy 10 ezer dollárt, kb. 3,1 millió forintot nyert a szerencsejátékon, majd olyan meglepetés érte, amitől kis híján szívrohamot kapott: kiderült ugyanis, hogy Margaret Sheppard az augusztus 26-án vásárolt Jackpot Slots Fast Cash sorsjegyével nem mást nyert meg, mint a Jackpotot. Erről pedig nem máshol értesült, mint a kasszánál, amikor az eladó közölte vele: megnyerte a főnyereményt!

Sokkot kapott, amikor kiderült: nem mást nyert meg, mint a főnyereményt! Fotó: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Sokkot kapott, amikor kiderült: nem mást nyert meg, mint a főnyereményt

Ránézett a szelvényemre, aztán rám, és azt mondta:"Megnyerte a 634 679 dolláros főnyereményt!". Azt hittem, szívrohamot kapok, ezért kikísért az autómhoz. Aláírtam a szelvényt, majd felhívtam a férjemet, hogy elmondjam neki a jó hírt

- emlékezett vissza Margaret, aki férjével, Toney-val együtt nemrég át is vette a majdnem 200 millió forintnak megfelelő pénzösszeget, amiből azt tervezi elsőkörben, hogy felújítja otthonát, valamint elviszi unokáit a Disney Worldbe - írja a People.