Forró autóban halt meg egy kisgyerek, miután anyja 9 órára ott felejtette

A 29 éves lawrenceville-i Deja Coleman szerdán dolgozni indult a gwinnetti Northside Kórházba, azonban a parkolóban megfeledkezett róla, hogy vele van az egyéves kisfia is, és a forró autójába zárva hagyta, amíg ő megkezdte a műszakját.

Deja Coleman órákra a forró autóban hagyta legkisebb gyermekét

Fotó: Gwinnett County Sheriff's Office

A rendőrség szerint az autó belseje a perzselő délutáni napsütésben 48 fokra melegedett, a gyerek pedig 9 órán át volt bezárva.

A kisfiú élettelen testét egy másik alkalmazott vette észre az ülésben – közölte a lawrenceville-i rendőrség. A mentők betörték az autó ablakát és azonnal megpróbálták újraéleszteni a kisgyereket, de sikertelenül, sajnos a helyszínen halottnak nyilvánították.

Coleman a rendőrségnek azt mondta, hogy a másik két gyerekét a műszakja előtt vitte el a bölcsődébe, de „elfelejtette”, hogy a legkisebb még az autóban van.

Dena Pauly rendőrkapitány szerint az anyát „letaglózta” a tragédia, másodfokú gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolják.

Rengeteg gyerek halt meg idén, mert a forró autóban hagyták őket

A Nemzeti Biztonsági Tanács adatai szerint idén legalább 17 gyermek halt meg az Egyesült Államokban, miután forró autókban hagyták őket, 2025-ben összesen 34 gyermek halt meg így – írja a New York Post.

A hónap elején egy kétéves floridai kisfiú halt meg egy tikkasztó hőségben lévő autó hátsó ülésén, miközben egy bébiszitter vigyázott rá – mindössze néhány kilométerre attól a helytől, ahol egy apa állítólag a következő héten 18 hónapos fiát hagyta az autója hátsó ülésén.

A jelentések és a hatóságok szerint egy kansasi pár állítólag hat gyermekét, köztük két csecsemőt is, egy forró autóban hagyta, miközben egy Wingstopban ettek az év egyik legforróbb napján. Az 53 éves Michael Kruegert és a 40 éves Tiffany Kruegert egyaránt hat rendbeli súlyos gyermekveszélyeztetés vádjával sújtották.