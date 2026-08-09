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fotó

A hét legizgalmasabb fotói: élő halak az autópályán, kutyaszörf és különleges fények – galéria

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A világ legkülönbözőbb pontjain készültek az elmúlt hét legérdekesebb és leglátványosabb képei. A fotókon többek között egy szibériai tigris visszatérése a természetbe, különleges sportpillanatok, egy óriási Buddha megtisztítása, valamint egy autópályára szóródott halraj is látható.
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fotóMűalkotásHét képei

A hét legérdekesebb fotói válogatásunkban akadnak meghökkentő természeti képek és különleges műalkotások is: egy olasz gazda például traktorával Marilyn Monroe portréját rajzolta egy mezőbe, míg Németországban egy látványos, kivilágított halinstalláció varázsolta el a közönséget. A világ másik felén pedig egy felborult teherautó miatt több ezer élő hal került az autópályára.

KAZAKHSTAN, ALMATY REGION - AUGUST 3, 2026: The Amur Tiger Centre releases an adult female Siberian tiger named Ymit into the Ile-Balkhash State Nature Reserve as part of a joint programme with Russia to repopulate the area with tigers, a species declared extinct in these parts decades ago., fotó
Fotóválogatásunkban egy Ymit nevű felnőtt nőstény szibériai tigrist szabadon engedése Kazahsztánban
Fotó: ZUMA Press

A galéria képei Kazahsztántól Kínán és Japánon át egészen Franciaországig és az Egyesült Államokig kalauzolnak el, és megmutatják, milyen különleges pillanatokat tartogatott a világ az elmúlt napokban.

Pusztítás, gyász és különös pillanatok az emberi életről – fotókon az előző hét legerősebb képei

Vannak felvételek, amelyek egyetlen pillanatba sűrítik mindazt, ami körülöttünk történik. A hét képei között tragikus, megrázó, látványos és derűs jelenetek egyaránt helyet kaptak a világ minden tájáról. Galériánkban bemutatjuk azokat a felvételeket, amelyek ezen a héten a legtöbbet mondták el a világról.

 

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