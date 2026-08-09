A hét legizgalmasabb fotói: élő halak az autópályán, kutyaszörf és különleges fények – galéria

A hét legérdekesebb fotói válogatásunkban akadnak meghökkentő természeti képek és különleges műalkotások is: egy olasz gazda például traktorával Marilyn Monroe portréját rajzolta egy mezőbe, míg Németországban egy látványos, kivilágított halinstalláció varázsolta el a közönséget. A világ másik felén pedig egy felborult teherautó miatt több ezer élő hal került az autópályára.

Fotóválogatásunkban egy Ymit nevű felnőtt nőstény szibériai tigrist szabadon engedése Kazahsztánban

Fotó: ZUMA Press

A galéria képei Kazahsztántól Kínán és Japánon át egészen Franciaországig és az Egyesült Államokig kalauzolnak el, és megmutatják, milyen különleges pillanatokat tartogatott a világ az elmúlt napokban.