A hét legizgalmasabb fotói: élő halak az autópályán, kutyaszörf és különleges fények – galéria

A hét legérdekesebb fotói válogatásunkban akadnak meghökkentő természeti képek és különleges műalkotások is: egy olasz gazda például traktorával Marilyn Monroe portréját rajzolta egy mezőbe, míg Németországban egy látványos, kivilágított halinstalláció varázsolta el a közönséget. A világ másik felén pedig egy felborult teherautó miatt több ezer élő hal került az autópályára.
A galéria képei Kazahsztántól Kínán és Japánon át egészen Franciaországig és az Egyesült Államokig kalauzolnak el, és megmutatják, milyen különleges pillanatokat tartogatott a világ az elmúlt napokban.
Pusztítás, gyász és különös pillanatok az emberi életről – fotókon az előző hét legerősebb képei
Vannak felvételek, amelyek egyetlen pillanatba sűrítik mindazt, ami körülöttünk történik. A hét képei között tragikus, megrázó, látványos és derűs jelenetek egyaránt helyet kaptak a világ minden tájáról. Galériánkban bemutatjuk azokat a felvételeket, amelyek ezen a héten a legtöbbet mondták el a világról.