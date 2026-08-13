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Videón a támadás: perceken át verték a Fradi-szurkolókat a lengyel huligánok

2 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Videó került elő a lengyelországi Zabrzében történt támadásról, ahol focihuligánok rontottak rá a Ferencváros szurkolóira. A Fradi-szurkolók a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt kerültek összetűzésbe a támadókkal, az incidensben egy magyar drukker súlyosan megsérült.
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szurkolókTömegverekedéseurópa ligaLengyelország-Magyarországferencváros

A Ferencváros drukkerei egy mérkőzésre érkeztek Zabrzébe, amikor egy huligáncsoport megtámadta őket. A Fradi-szurkolók közül többen egy vendéglátóhelyen tartózkodtak, amelyet a támadók tárgyakkal dobáltak meg, az ablakokat betörték, és könnygázt is használtak.

Lengyel focihuligánok támadtak egy étteremre Zabrzében, ahol magyar drukkerek és gyermekes családok tartózkodtak. Az incidensről videó is készült
Lengyel focihuligánok támadtak egy étteremre Zabrzében, ahol magyar drukkerek és gyermekes családok tartózkodtak. Az incidensről videó is készült (A kép illusztráció)

Videón a lengyel focihuligánok támadása a Fradi-szurkolók ellen

A Fradi-szurkolók a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt kerültek összetűzésbe helyi focihuligánokkal. A TVN24 beszámolója szerint a támadók egy olyan vendéglátóhelyre rontottak rá, ahol magyar drukkerek is tartózkodtak.

A felvételen látható incidens során a huligánok különböző tárgyakkal dobálták meg az éttermet, betörték az ablakokat és könnygázt is használtak. A bent lévő vendégek, köztük kisgyermekes családok, biztonságukat féltve elbarikádozták magukat.

A korábbi beszámoló szerint a támadásban egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, ezért a zabrzei kórházba szállították.

A lengyel rendőrök igazoltatták azokat, akiket az incidensben való részvétellel gyanúsítottak. A magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki nem tett feljelentést.

 

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