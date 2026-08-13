Videón a támadás: perceken át verték a Fradi-szurkolókat a lengyel huligánok

A Ferencváros drukkerei egy mérkőzésre érkeztek Zabrzébe, amikor egy huligáncsoport megtámadta őket. A Fradi-szurkolók közül többen egy vendéglátóhelyen tartózkodtak, amelyet a támadók tárgyakkal dobáltak meg, az ablakokat betörték, és könnygázt is használtak.
Videón a lengyel focihuligánok támadása a Fradi-szurkolók ellen
A Fradi-szurkolók a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt kerültek összetűzésbe helyi focihuligánokkal. A TVN24 beszámolója szerint a támadók egy olyan vendéglátóhelyre rontottak rá, ahol magyar drukkerek is tartózkodtak.
A felvételen látható incidens során a huligánok különböző tárgyakkal dobálták meg az éttermet, betörték az ablakokat és könnygázt is használtak. A bent lévő vendégek, köztük kisgyermekes családok, biztonságukat féltve elbarikádozták magukat.
A korábbi beszámoló szerint a támadásban egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, ezért a zabrzei kórházba szállították.
A lengyel rendőrök igazoltatták azokat, akiket az incidensben való részvétellel gyanúsítottak. A magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki nem tett feljelentést.