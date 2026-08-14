Súlyos szexbotrány: legalább 30 fiatal lány fordulhatott meg egy francia nagykövetnél

Bruno Foucher, Franciaország Közép-afrikai Köztársaságba akkreditált francia nagykövete a beszámolók szerint rendszeresen fogadott 20 és 30 év közötti nőket bangui rezidenciáján. A látogatások állítólag a biztonsági szabályokat is sértették, ezért a francia külügyminisztérium vizsgálni kezdte az ügyet – írja a Daily Mail.
Szexbotrányba keveredett egy francia nagykövet
A Le Canard enchaîné (francia lap) szerint 2024 januárja és 2026 márciusa között legalább harminc nő látogatta meg Bruno Foucher hivatalos rezidenciáját, többen éjszakára is maradtak. A látogatók nagy száma végül a diplomáciai épület védelméért felelős elit GIGN-egység tagjainak is feltűnt.
Az ügy azért vált különösen kényessé, mert a Közép-afrikai Köztársaságban jelentős az orosz befolyás, ezért egy magas rangú diplomata biztonsági szabályokat sértő magatartása komoly kockázatot jelenthet.
Szexuális kapcsolatot is elismert
A francia lap által megismert hivatalos jelentés szerint Foucher legalább két helyi nővel létesített szexuális kapcsolatot. Az egyik nő állítólag akkor is a rezidencián maradhatott, amikor a diplomata hivatalos ügyben távol volt. Ez pedig súlyos biztonsági kockázatokat vet fel.
A francia külügyminisztérium megerősítette, hogy 2026-ban adminisztratív vizsgálatot folytattak Banguiban. A jelentés elkészülte után fegyelmi eljárás indult a nagykövet ellen, amely jelenleg is tart – írja a BBC.
El is bocsáthatják a nagykövetet
A 65 éves karrierdiplomata továbbra is betölti tisztségét, az ügynek azonban súlyos következményei lehetnek. A beszámoló szerint akár el is bocsáthatják a francia külügyi szolgálatból, vagy komoly fegyelmi büntetést kaphat. Foucher nyilvánosan egyelőre nem reagált a szexbotrányra.
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