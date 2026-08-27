Autó hajtott a tömegbe Franciaországban: egy ember meghalt, többen is megsérültek

Egy autó szándékosan belehajtott egy gyalogoscsoportba, akik szerda este a caeni vasútállomás előtt álltak Észak-Franciaországban. A történtek egy ember halálához vezettek, tízen pedig megsebesültek.

Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban. Fotó: MATTHIEU CLAVEL / AFP

Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban

„Az áldozatok száma magas, egy halottunk van, hét ember válságos állapotban van, három ember állapota pedig súlyos, de nem életveszélyes” - nyilatkozta David Claviere, Calvados megye prefektusa.

A később letartóztatott sofőr egy Oroszországban született férfi, Claviere hozzátette, hogy az elkövető ismeretlen volt a hírszerző szolgálatok számára. Motivációja egyelőre nem ismert, a rendőrség pedig nyomoz az ügyben, a térfigyelő kamerák felvételeit átnézve - írta a Reuters.