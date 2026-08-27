Autó hajtott a tömegbe Franciaországban: egy ember meghalt, többen is megsérültek

A hatóságok szerint egy orosz származású sofőr a tömegbe hajtott a franciaországi Caenben. A történtek egy ember életét követelték, többen pedig kritikus állapotban vannak.
Egy autó szándékosan belehajtott egy gyalogoscsoportba, akik szerda este a caeni vasútállomás előtt álltak Észak-Franciaországban. A történtek egy ember halálához vezettek, tízen pedig megsebesültek.
Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban
„Az áldozatok száma magas, egy halottunk van, hét ember válságos állapotban van, három ember állapota pedig súlyos, de nem életveszélyes” - nyilatkozta David Claviere, Calvados megye prefektusa.
A később letartóztatott sofőr egy Oroszországban született férfi, Claviere hozzátette, hogy az elkövető ismeretlen volt a hírszerző szolgálatok számára. Motivációja egyelőre nem ismert, a rendőrség pedig nyomoz az ügyben, a térfigyelő kamerák felvételeit átnézve - írta a Reuters.
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