40 ember életét követelte fulladás az Egyesült Királyságban a hőhullámok kezdete óta

Már a nyakunkon van az év ötödik hőhulláma, ugyanis ismét elkezdett több országban a 40 fok felé nyújtózkodni a délutáni csúcshőmérséklet. Az extrém hőség miatt az Egyesült Királyságban több család is tragikus veszteséget szenvedett el: hozzátartozóik halála után most mások figyelmét próbálják felhívni a fulladásos esetek gyakoriságára, valamint a vízben való fürdőzés veszélyeire.

Rengeteg ember életét követelte fulladás a hőhullám alatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Az extrém hőség az Egyesült Királyságban is rengeteg áldozatot szedett: május 24. óta eddig legalább 40 ember vesztette életét víz okozta balesetekben, köztük egy 13 éves fiú, aki a múlt héten vesztette életét Hornsea-ban. Az érintett családok most óvatosságra intenek, és arra kérték az új miniszterelnököt, Andy Burnhamet, hogy nevezzen ki egy vízbiztonsági minisztert.

Rengeteg ember életét követelte fulladás a hőhullám alatt

A 56 éves Simon Haycock, akinek fia, Sam vízbe fulladt, és aki a The Mirror Save Lives for Sam nevű vízbiztonsági kampányát vezeti, így nyilatkozott:

Esőért imádkozom! Újabb hőhullám közeledik, és a nyílt vizek kockázatai, illetve minden veszélye továbbra is fennáll, és ugyanolyan veszélyesek, mint valaha.

16 éves fia, Sam Haycock az utolsó iskolai napját ünnepelte, amikor 2021 májusában vízbe fulladt a rotherhami Ulley-víztározóban.

Kérlek titeket, legyetek óvatosak, és kerüljétek a nyílt vízi helyszíneket. Még mindig rekkenő a hőség, de a veszély továbbra is valós. Mindenki veszélyben van, függetlenül attól, hogy tud-e úszni vagy sem. Ha baj történik, a következmények teljesen letaglózóak, és szó szerint a legszörnyűbb módon változtatják meg az életedet mindörökre.

Vanessa Abbess, akinek 17 éves fia, Joe 2023-ban halt meg, miután bajba került a vízben a bournemouth-i tengerpartnál, vasárnap így nyilatkozott a Mirrornak:

Régebben szerettem a nyarat, de most már fájdalmas, a sorozatos vízbefulladások feltépik a sebeket. Minden egyes haláleset mögött egy ember, egy gyászoló család és egy megváltozott jövő áll. Joe-t minden egyes nap szeretjük és hiányoljuk, mindig a gondolatainkban jár, és mindig hiányzik mellőlünk. Kérjük, mérlegeljétek a kockázatokat, ne legyetek naivok, beszélgessetek a vízbiztonságról a családotokkal és a barátaitokkal.