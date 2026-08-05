Lányát próbálta megmenteni, végül mindketten a tengerbe fulladtak

A fulladással végződő baleset július 26-án történt a cornwalli Newquay városában található Fistral Beachen. A 66 éves John Peter Collins és 32 éves lánya, Samantha Adele Collins nyaralásukat töltötték a népszerű tengerparton, ahol a sziklák közelében horgásztak.
A nő egyszer csak a vízbe esett, és a hullámok elsodorták. Édesapja azonnal utána ment, hogy megpróbálja kimenteni, azonban nem sikerült, és végül ő sem tudott kijutni a partra.
Mindketten a tengerbe fulladtak.
A parton tartózkodók, valamint több szörfös is azonnal a segítségükre siettek. Mindkettőjüket kiemelték a vízből, majd megkezdték az újraélesztésüket. A helyszínre mentőhelikopter és más mentőegységek is érkeztek, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.
A boncolást már elvégezték, amelynek előzetes eredménye szerint mindketten fulladás következtében haltak meg. A halottkémi eljárás azonban 2027 júliusában folytatódik – írja a Daily Star. Addig a hatóságok folytatják az ügy részleteinek feltárását, hogy pontosan rekonstruálják a tragédiához vezető eseményeket.
Fulladásos halál Csepelen
Egy baráti társaság a Nagy-Duna árterén kutyát sétáltatott, amikor egyikük a fejébe vette, hogy a kánikulára való tekintettel megmártózik az egyébként rekordalacsony vízmélységű folyóban. Nem sokkal később elmerült a habok között, nagy valószínűséggel vízbe fulladt.