Lányát próbálta megmenteni, végül mindketten a tengerbe fulladtak

A fulladással végződő baleset július 26-án történt a cornwalli Newquay városában található Fistral Beachen. A 66 éves John Peter Collins és 32 éves lánya, Samantha Adele Collins nyaralásukat töltötték a népszerű tengerparton, ahol a sziklák közelében horgásztak.

Apa és lánya halálát is fulladás okozta - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A nő egyszer csak a vízbe esett, és a hullámok elsodorták. Édesapja azonnal utána ment, hogy megpróbálja kimenteni, azonban nem sikerült, és végül ő sem tudott kijutni a partra.

Mindketten a tengerbe fulladtak.

A parton tartózkodók, valamint több szörfös is azonnal a segítségükre siettek. Mindkettőjüket kiemelték a vízből, majd megkezdték az újraélesztésüket. A helyszínre mentőhelikopter és más mentőegységek is érkeztek, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.

John Peter Collins, 66, and Samantha Adele Collins, 32, were pulled from the water in Newquay https://t.co/HgigS0l96G pic.twitter.com/crySyn7viT — Galway Beo (@GalwayBeoOnline) August 5, 2026

A boncolást már elvégezték, amelynek előzetes eredménye szerint mindketten fulladás következtében haltak meg. A halottkémi eljárás azonban 2027 júliusában folytatódik – írja a Daily Star. Addig a hatóságok folytatják az ügy részleteinek feltárását, hogy pontosan rekonstruálják a tragédiához vezető eseményeket.

Fulladásos halál Csepelen

Egy baráti társaság a Nagy-Duna árterén kutyát sétáltatott, amikor egyikük a fejébe vette, hogy a kánikulára való tekintettel megmártózik az egyébként rekordalacsony vízmélységű folyóban. Nem sokkal később elmerült a habok között, nagy valószínűséggel vízbe fulladt.