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fulladás

Lányát próbálta megmenteni, végül mindketten a tengerbe fulladtak

53 perce
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Megrázó részletek derültek ki egy angliai tengerparti tragédiáról, amelyben egy apa és felnőtt lánya is életét vesztette. A férfi habozás nélkül a vízbe vetette magát, amikor lánya bajba került, a halálukat fulladás okozta,
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fulladásbalesetCornwall

A fulladással végződő baleset július 26-án történt a cornwalli Newquay városában található Fistral Beachen. A 66 éves John Peter Collins és 32 éves lánya, Samantha Adele Collins nyaralásukat töltötték a népszerű tengerparton, ahol a sziklák közelében horgásztak.

víz, fulladás, úszás
Apa és lánya halálát is fulladás okozta - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A nő egyszer csak a vízbe esett, és a hullámok elsodorták. Édesapja azonnal utána ment, hogy megpróbálja kimenteni, azonban nem sikerült, és végül ő sem tudott kijutni a partra.

Mindketten a tengerbe fulladtak.

A parton tartózkodók, valamint több szörfös is azonnal a segítségükre siettek. Mindkettőjüket kiemelték a vízből, majd megkezdték az újraélesztésüket. A helyszínre mentőhelikopter és más mentőegységek is érkeztek, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.

A boncolást már elvégezték, amelynek előzetes eredménye szerint mindketten fulladás következtében haltak meg. A halottkémi eljárás azonban 2027 júliusában folytatódik – írja a Daily Star. Addig a hatóságok folytatják az ügy részleteinek feltárását, hogy pontosan rekonstruálják a tragédiához vezető eseményeket.

Fulladásos halál Csepelen

Egy baráti társaság a Nagy-Duna árterén kutyát sétáltatott, amikor egyikük a fejébe vette, hogy a kánikulára való tekintettel megmártózik az egyébként rekordalacsony vízmélységű folyóban. Nem sokkal később elmerült a habok között, nagy valószínűséggel vízbe fulladt.

 

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