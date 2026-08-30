Bombafenyegetés a népszerű fürdőben, 142 embernek kellett menekülnie

A hatóságok tájékoztatása szerint egy ismeretlen személy szombaton 18 óra 40 perc körül azzal fenyegetőzött, hogy robbanószerkezetet hoz működésbe a Solebad Werne fürdőben, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban - írja a Bild.

Kiürítették a fürdőt - Illusztráció - Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A fürdő vezetése azonnal értesítette a rendőrséget, majd megkezdték az épület kiürítését.

Összesen 142 fürdőzőt vezettek biztonságos helyre, személyi sérülés nem történt.

A rendőrök ezt követően átvizsgálták az egész fürdőt, azonban semmilyen gyanús tárgyat vagy robbanószerkezetet nem találtak.

A bombafenyegetés miatt a létesítményben szombat este már nem tudták elvégezni a szokásos zárás utáni takarítást. A munkálatokat ezért vasárnap reggelre halasztották, így a fürdő a megszokottnál később, délelőtt 10 órakor nyithat ki.

A rendőrség vizsgálja a bombafenyegetés körülményeit és keresi az ismeretlen fenyegetőt.

Baktérium miatt zárták le a Kecskeméti Fürdőt

Ahogy az Origo beszámolt róla augusztus közepén, E. coli baktériumot találtak a Kecskeméti Fürdő két gyógymedencéjében egy júliusi hatósági vizsgálaton, miközben egy másik medencében Pseudomonas aeruginosa jelenlétét is kimutatták.