Füst töltötte meg a pilótafülkét, vészcsúszdákon menekítették ki a Delta utasait

Delta Air Lines egyik járata röviddel a felszállás után visszafordult Atlantába, miután füst és kellemetlen szagok jelentek meg a pilótafülkében. A Boeing 757-es fedélzetén 199 utas és hatfős személyzet tartózkodott.

Füst okozott páikot. Fotó: Pixabay

Füst miatt fordult vissza a repülő

A Delta 2204-es járata szombat reggel 7:23-kor indult el az atlantai repülőtérről, majd 36 perccel később visszatért. A pilóta jelezte a légiirányításnak, hogy füstöt észleltek, ezért azonnal vissza kellett térniük a repülőtérre.

A gépet a mentőegységek a gurulóúton várták, majd az utasokat vészcsúszdákon menekítették ki. Ezután busszal vitték őket vissza a terminálra, ahonnan egy másik járattal folytathatták útjukat Orlandóba.

Az egyik utas szerint a pilótafülkében olyan erős volt a füst, hogy a pilótáknak oxigénmaszkot kellett felvenniük. A fedélzeten enyhe kerozinszagot is éreztek.

A repülőgépet a karbantartók átvizsgálták, de egyelőre nem tudni, mi okozta a füstöt. A Delta közölte, hogy a személyzet a biztonsági előírásoknak megfelelően járt el.