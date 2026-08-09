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Füst töltötte meg a pilótafülkét, vészcsúszdákon menekítették ki a Delta utasait

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Füst miatt fordult vissza egy Delta-járat Atlantába, majd 199 utast és hatfős személyzetet vészcsúszdákon evakuáltak.
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deltaboeing 75füst

Delta Air Lines egyik járata röviddel a felszállás után visszafordult Atlantába, miután füst és kellemetlen szagok jelentek meg a pilótafülkében. A Boeing 757-es fedélzetén 199 utas és hatfős személyzet tartózkodott.

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Füst okozott páikot. Fotó: Pixabay

Füst miatt fordult vissza a repülő

A Delta 2204-es járata szombat reggel 7:23-kor indult el az atlantai repülőtérről, majd 36 perccel később visszatért. A pilóta jelezte a légiirányításnak, hogy füstöt észleltek, ezért azonnal vissza kellett térniük a repülőtérre.

A gépet a mentőegységek a gurulóúton várták, majd az utasokat vészcsúszdákon menekítették ki. Ezután busszal vitték őket vissza a terminálra, ahonnan egy másik járattal folytathatták útjukat Orlandóba.

Az egyik utas szerint a pilótafülkében olyan erős volt a füst, hogy a pilótáknak oxigénmaszkot kellett felvenniük. A fedélzeten enyhe kerozinszagot is éreztek.

A repülőgépet a karbantartók átvizsgálták, de egyelőre nem tudni, mi okozta a füstöt. A Delta közölte, hogy a személyzet a biztonsági előírásoknak megfelelően járt el.

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